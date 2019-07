Child ‘s play: la poupée du mal

HA CETTE BONNE VIEILLE POUPÉE CHUCKY, MOINS TRAUMATISANTE POUR L’ÉPOQUE QUE D’AUTRES FILMS MAIS QUI AVAIT QUAND MÊME MARQUÉ SON TEMPS!



ELLE FAIT SON GRAND RETOUR DANS CE REMAKE CONTEMPORAIN. ON OUBLIE TOUTES LES SUITES DIVERSES ET VARIÉES ET ON RECOMMENCE TOUT EN TRANSPOSITION: CHUCKY DANS LE MILLÉNAIRE CONNECTÉ.

EXIT CHUCKY ET WELCOME BUDDY, VOTRE NOUVEAU COMPAGNON MADE IN CHINA. A DÉFAUT DU TRUC MYSTIQUE OU L’ESPRIT D’UN DANGEREUX CRIMINEL ENTRE DANS LE CORPS DE LA POUPÉE. CETTE FOIS C’EST LA PROGRAMMATION ÉLECTRONIQUE QUI A ÉTÉ ENTIÈREMENT REFAITE ET QUI REND LE PRODUIT DÉFAILLANT ET LIBRE.

VOTRE COMPAGNON POUR LA VIE EST DÉJÀ UN PSYCHOPATHE QUI NE SUIT AUCUNE RÈGLE ! LES PERSONNAGES SONT ATTACHANTS ET CONVAINCANTS. L’HISTOIRE SE MET DOUCEMENT EN PLACE COMME UN CONTE DE NOËL, AVANT DE VIRER AU CAUCHEMAR.

LE CÔTÉ HORRIFIQUE RÉSIDE SURTOUT DANS LE VISUEL DE CHUCKY, IL FAIT CARRÉMENT FLIPPER LE TRUC SÉRIEUX IL EST DEGUEULASSE ! LE THÈME ABORDÉ A DU SENS, CE QU’ON VOIT À LA TV OU AU CINÉMA INFLUE MÊME SUR LE COMPORTEMENT D’UNE POUPÉE MÉCANIQUE COMME CELA INFLUE SUR UN HOMME.

LE FAMEUX CERCLE DE L’ART IMITANT LA VIE IMITANT L’ART. HA CETTE BONNE PART DE RESPONSABILITÉ QU’ON RENIE SOUS COUVERT D’ÊTRE INFLUENÇABLE PAR CE QUI NOUS ENTOURE. UN PEU À LA BLACK MIRROR, DES QUE LA TECHNOLOGIE ENTRE EN COMPTE, ON NE RÉPOND PLUS DE RIEN. PAREIL POUR TOUTES LES NOUVELLES SOURCES D’ENREGISTREMENT VOCALES TELLES QUE GOOGLE OU ALEXA, QUI ENREGISTRE À NOTRE INSU…

A CE NIVEAU LÀ LE MESSAGE EST BIEN AMENÉ, LA RÉALISATION AUSSI. ET LE TOUT APPORTE UN PEU DE FRAÎCHEUR À CETTE HISTOIRE. BIEN ÉVIDEMMENT ON PENSE À L’ORIGINAL. TOUT N’ÉTAIT PAS PARFAIT, TOUT NE L’EST PAS ENCORE MAIS LE SUJET PRÊTE DIFFICILEMENT À FAIRE MIEUX. L’EFFORT EST BIEN LÀ, AVEC DES SCÈNES SYMPATHIQUES POUR UN FILM D’HORREUR DIVERTISSANT ET AU FINAL TRÈS FAMILIAL… BIZARRE NON?





Avec Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Mark Hamill et Tim Matheson – Paramount – 19 juin 2019 – 1h32