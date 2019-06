BIGRE – Pierre Guillois – Théâtre du Rond-Point

Bigrement drôle !

Deux hommes, une femme : trois voisins de palier. Ils vivent chacun d’entre eux dans des boîtes aux allures de chambres de bonne. Chaque personnage, chaque chambre a son identité. Les trois habitations mitoyennes en coupe longitudinale sont face au spectateur, comme trois diapositives, trois vignettes d’une pellicule cinématographique en mouvement permanent.

Les personnages sont singuliers. Mon premier est un Hardy moderne à perruque vivant dans un 9 m2 hyperconnecté. Mon deuxième est un Laurel Robinson vivant dans un fatras de boîtes empilées et dormant dans un hamac. Ma troisième est une Baby Doll vivant dans un 9 m2 “Girly”. Mon tout est un enchaînement de gags burlesques rappelant les gestuelles de Keaton, le silence musical des films muets. Les tableaux se succèdent autour de rapports de séduction, de voisinage, et de relations sociales, chaque personnage évoluant en interaction avec les autres. Une cohabitation forcée qui donne naissance à une polyphonie colorée de sens et d’esprit.

Molière de la meilleure comédie en 2017, Bigre emporte rapidement le spectateur dans la mécanique du rire, du comique de situation, en passant par le comique de répétition, de gestes et de caractère. L’humour se veut grinçant, voire “trash”. Appuyé par une technicité de haut vol et des enchaînements millimétrés, le spectacle défile à un rythme visuel et sonore qui maintient les zygomatiques du spectateur en haleine. Une farce folle à ne pas manquer.

