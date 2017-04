The Young Lady

CHARMANT PETIT FILM SUR LA CONDITION DE LA FEMME A LA FIN DU 19 EME. EN DEUX FILMS (APRES BRIMSTONE), JE ME FAIS UNE CURE FÉMINISTE SANS MEME EN AVOIR L’ENVIE.

L’ATTENTE ET L’ENNUI CERTAIN SONT LES MAITRES MOTS DE LA VIE DE KATHERINE QUI PASSE SES JOURNEES A ATTENDRE QUE SON CHER EPOUX DAIGNE SE JOINDRE A SA FEMME. FEMME BIEN ÉVIDEMMENT ÉPOUSÉE DE FORCE, SINON C’EST MOINS JOUISSIF.

ALORS TOUT CE QU’IL LUI RESTE A FAIRE EST DE PASSER LE PLUS CLAIR DE SON TEMPS A DORMIR, EN REGARDANT L’HEURE TOURNER. JUSQU’AU JOUR OU SON CHER MARI QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL POUR AFFAIRES, LA LAISSANT SEULE MAIS ENFIN LIBÉRÉE DE SES FONCTIONS D’EPOUSE SOUMISE.

ET COMME ON DIT, QUAND LE CHAT N’EST PAS LA LES SOURIS DANSENT… ELLE COURT MEME LA LADY MACBETH, ELLE RIT, ELLE BOIT ET ELLE A BIEN RAISON DE SE FOUTRE DES QUAND DIRA T’ON. LIBRE DE SE TAPER LE PREMIER VENU , QU’ELLE VIENT DE RENCONTRER ALORS MEME QUE CELUI CI VENAIT DE PESER SA DOMESTIQUE NOIRE TOUT EN LA TRAITANT DE TRUIE.

VRAIMENT CHARMANT MAIS PAS BEAUCOUP MOINS QUE DE VOIR SON EPOUX SE LA DONNER SEUL TANDIS QUE MADAME NUE REGARDE LE MUR. C’EST TRES BIEN JOUÉ, BIEN CADRÉ, IL Y A DE TRES JOLIS PLANS MAIS A L’IMAGE DE LADY MACBETH, ON SE FAIT UN PEU CHIER DE TOUT SE PROTOCOLE VICTORIEN.

ON EST DANS DU JANE AUSTEN PLUTOT AUSTERE ET ASSEZ CRUEL, SUR UNE TRANCHE DE VIE BIEN MERDIQUE MAIS PAS ININTÉRESSANTE. OU COMMENT, TOUTES CONDITIONS REUNIES FORGENT LE CARACTERE DE CETTE LADY MACBETH, FEMME QUI A SOIF DE VENGEANCE ET PRETE A TOUT POUR SE SENTIR LIBRE QUITTE A CE QUE LE SANG COULE DE SES MAINS.

COMMENT SURVIVRE DANS UNE ÉPOQUE QUI NE LUI RESSEMBLE PAS? Il N’Y A PLUS QU’A ATTENDRE, LE DEBUT DU SIECLE PROCHAIN EN ESPERANT QUE L’HORLOGE TOURNE OU BIEN ALORS DE RECOMMENCER SANS CESSE JUSQU’A LA MORT.

AVIS AUX AMATEURS.

Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton et Naomi Ackie – KMBO – 12 avril 2017 – 1h29