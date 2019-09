Wedding Nightmare

PETIT FILM D’HORREUR INTIMISTE A PETIT BUDGET MAIS AUX GRANDES AMBITIONS.

INCLASSIFIABLE SI CE N’EST PARMI CEUX QUI MÉLANGENT HUMOUR ET GORE TRÈS AISÉMENT. ÇA COMMENCE GENTIMENT POUR FINIR EN BOUQUET FINAL EXPLOSIF ET C’EST EXACTEMENT CE QU’ON ESPÈRE QUAND ON VA VOIR CE GENRE DE FILM CRESCENDO.

UN PEU DE REBELLION ET DE COURAGE POUR CELLE QUI N’A PLUS RIEN A PERDRE. LES ACTEURS SONT CONVAINCANTS ET CETTE DOUBLURE DE MARGOT ROBBIE A TOUT DE LA PROCHAINE SCREAM QUEEN.

ON RESSENT BIEN SA PEINE, LA PAUVRE. CETTE SCÈNE DANS LA BERGERIE, BREEEE. ÇA RESTE TRÈS PLAISANT A REGARDER MAIS ÇA AURAIT PU ÊTRE TELLEMENT PLUS. C’EST PROBABLEMENT LA MISE EN SCÈNE QUI NE REND PAS HOMMAGE À TOUT CE DÉCOR.

LE MANOIR EST SUPERBE, MAIS LE TOUT EST SURVOLÉ. ON NE S’ATTARDE PAS SUR LES DÉTAILS ET C’EST CE QUI ME FRUSTRE LE PLUS. IL Y A TOUS CE QU’IL FAUT, MAIS IL FAUT DU TEMPS POUR QUE LE TRUC CE PASSE ENTRES EUX ET MOI. J’AURAIS AIMÉ ÊTRE UNE CHASSEUSE COMME

LES AUTRES ET PARTICIPER A CETTE NUIT DE NOCE MACABRE PLUTÔT QUE DE RESTER LA DANS UN COIN CACHÉE A ATTENDRE QUE L’ON TROUVE LA PROIE.

UN SIMPLE DÉTAIL QUI AURAIT APPORTÉ UN GRAND PLUS À CE FILM D’HORREUR QUI A TOUT POUR PLAIRE. MAIS ON PEUT DÉJÀ SE CONTENTER DE CE SPECTACLE DÉCALÉ ET ULTRA VIOLENT AVEC DES SCÈNES BIEN GLAUQUES, ET GORES. DES COURSES POURSUITES HALETANTES (PAS TRÈS BIEN FILMÉES C’EST DOMMAGE) ET DES PERSONNAGES HAUT EN COULEURS. DÈS QUE L’ON POURRAIT TROUVER UN PASSAGE GROTESQUE, IL EST IMMÉDIATEMENT CONTREBALANCÉ PAR UN TRUC AUQUEL ON NE S’ATTEND PAS ET ÇA C’EST C’EST LE SUREMENT LE MEILLEUR POINT DU FILM.

ON A EN PRIME UNE JOLIE SATIRE SUR CES “FUCKING RICH PEOPLE” QUI ONT VRAIMENT LE MONOPOLE DES EXTRAVAGANCES FUCKED UP ! ILS TUERAIENT PÈRES ET MÈRES POUR GARDER LEUR STATUT DE LA HAUTE. TRADITION OBLIGE, ON AURA JAMAIS VU AUSSI SANGLANT COMME ÉPOUSAILLES. READY OR NOT, LE JEU COMMENCE.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Samara Weaving, Adam Brody, Mark o’Brien et Henry Czerny – 20th century fox – 28 aout 2019 – 1h36