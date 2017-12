War of the Planet of the apes

Une partition robuste qui montre enfin l’étendue du talent d’un compositeur à l’ombre des géants. Une bataille est enfin remportée pour Michael Giacchino.

On va profiter de la fin d’année pour vous causer un peu des musiques de film, genre dont on ne parle pas ou peu d’habitude. Et pourtant entre les sound design, les compilations rock et les partitions classiques, il y a toujours quelque chose à découvrir dans ce petit monde si feutré et surveillé par l’industrie du cinéma.

Michael Giacchino est un vieux complice de JJ Abrams. Grace au succès de ce dernier, il prend la tête d’orchestre pour des blockbusters de plus en plus costauds. Mais on lui a souvent reproché de reprendre des thèmes sur des franchises (Star Trek, Star Wars) et de les gonfler à coups d’élans lyriques.

C’est pour la franchise de La Planète des Singes qu’il réussit le mieux à s’émanciper. Il avait réussi le précédent épisode. Il explose tout dans ce dernier volet, martial à souhait qui débute avec un morceau de 10 minutes qui fait trembler les murs!

Le reboot de la série va au delà de toute espérance. La musique en fait tout autant. Rarement on a été pris par des violons stridents et des tambours exaltants. Giacchino a vite fait oublier l’effort de Patrick Doyle sur le premier épisode. En quelques notes, il nous emmène dans un monde animal, sulfureux et dangereux.

On retrouve le coté sauvage de la série Lost qu’il avait animé en musique. Il joue constamment sur les ruptures de ton. Il amène une guitare électrique. Il s’éclate littéralement et cela se ressent dans l’énergie communicative du disque. Ce n’est pas un registre sage et classique. L’auteur joue les aventuriers lui aussi comme les héros plus ou moins poilus du film.

Tous les styles se téléscopent dans la partition sans être une bouillie sans forme. Il y a une vraie harmonie dans l’ensemble. Au delà de la performance, il y a l’émotion que procure les mélodies, tribales ou tendres. De toute facon, elles dressent les poils.

Sony Classical – 2017