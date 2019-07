Toy Story 4

QUAND ON SE SOUVIENT AVOIR VU LE PREMIER “TOY STORY” EN 1995, PREMIER PIXAR QUI OUVRIT LES PORTES D’UN NOUVEAU MONDE D’ANIMATION, VOIR CE 4EME VOLET, NE NOUS RAJEUNIT PAS.



QUOI QUE CE RETOUR EN ENFANCE SURTOUT SUR UN SUJET OU LES JOUETS PRENNENT VIE… POUR MA PART, TOY STORY 1 ÉTAIT L’INDÉTRONABLE NUMÉRO 1, JUSQU’À « VICE VERSA » QUI A TOUT CHAMBOULÉ. TOY STORY 2, NE M’AVAIT PAS CONVAINCU, MAIS C’EST SURTOUT À CAUSE DU PERSONNAGE DE JESSE QUI M’AVAIT PROFONDÉMENT AGACÉE. ET TOY STORY 3 AVAIT REPRIS LE DESSUS AVEC UN UNIVERS PLUS SOMBRE ET MÉCHANT AVEC CE GROS NOUNOURS ROSE QUI N’AVAIT RIEN D’UNE ADORABLE PELUCHE.



ON PENSAIT DONC EN AVOIR TERMINÉ AVEC CETTE BANDE DE JOUETS IL Y A MAINTENANT 9 ANS MAIS C’ÉTAIT SANS COMPTER SUR LA GROSSE SOURIS, TOUJOURS PRÊTE À RELEVER LE DÉFI ET A PRENDRE UN PEU DE SOUS AU PASSAGE, FAUT PAS DECONNER !



MAIS ÇA VALAIT LE COUP DE CE FAIRE ENCORE UNE FOIS PLAISIR AVEC WOODY, BUZZ ET TOUTE LA JOYEUSE TROUPE. MOINS PRÉSENT QUE LES PRINCIPAUX MAIS Y’A EN BONUS DE NOUVEAUX INVITÉS. FOURCHETTE ! ALORS CELUI LA IL FALLAIT Y PENSER. UN JOUET FABRIQUÉ À BASE DE DÉTRITUS QUI N’A QU’UNE ENVIE, RETOURNER À LA POUBELLE.



C’EST TELLEMENT DRÔLE… ET PUIS IL Y A LES GI JOE, LA POLLY POCKET, BUNNY ET BO LA BERGÈRE QUI EST EXCELLENTE. TRÈS FÉMINISTE CE TOY STORY ET ÇA, ÇA N’A PAS DE PRIX ! CE NOUVEL OPUS EST ACCÈS SUR LES ENFANTS QUI GRANDISSENT ET LE DEVENIR DES MISSIONS DE CES JOUETS QUI N’ONT PLUS D’UTILITÉ UNE FOIS LEUR PROPRIÉTAIRES PASSÉS À AUTRE CHOSE.



ON VOIT L’EXTÉRIEUR CE QUI APPORTE UNE NOUVELLE FACETTE À CETTE STORY GÉNÉRALEMENT CONFINÉE ENTRE QUATRE MURS DE CHAMBRE. JE NE PENSAIS PAS KIFFER AUTANT CE DERNIER FILM MAIS IL NE FAUT JAMAIS SOUS ESTIMER LE TALENT DES STUDIOS PIXAR. JAMAIS ! C’EST INVENTIF, DRÔLE ET DIGNE D’UN GRAND FILM AVEC UNE PARFAITE NARRATION.

REMPLI D’ACTIONS ET D’ÉMOTIONS, TOUT EST GÉNIAL ET SE RENOUVELE CONSTAMMENT. LA SÉQUENCE AVEC BENSON ET GABY-GABY DANS LA BOUTIQUE « OCCASIONS ET ANTIQUITÉS » ET ABSOLUMENT REMARQUABLE ET DIGNE DES PLUS GRANDS FILMS D’HORREUR !

ÇA FAIT GRAVE FLIPPER LES POUPÉES ET LES MARIONNETTES, MERDE ! MÊME EN ANIMÉ DIS DONC, JE PENSE MÊME QUE MA PHOBIE ET FASCINATION DES PANTINS EST PLUS GRANDE QUE CELLE DES CLOWNS ! ET PUIS CELLE AVEC LAPIN ET POUSSIN ET MAMIE EN BOUCLE, C’EST JUSTE TELLEMENT DRÔLE ET PIEN PENSÉ AVEC LA PETITE MUSIQUE ET TOUT.



BREF, LE MONDE DES ADULTES EST PARFOIS CRUEL MAIS CELUI DES ENFANTS L’EST TOUT AUTANT ! ET TANT QU’IL Y AURA DES JOUETS, IL Y AURA DES HISTOIRES À RACONTER ET D’ICI 10 OU MÊME 15 ANS, IL Y A DES CHOSES QUI SONT DÉFINITIVEMENT INDÉMODABLES.

AVIS AUX AMATEURS

Disney Pixar – 26 juin 2019 – 1h40