Le rejeton de Roland Emmerich et de Michael Bay est chinois! Attention les yeux!

The Wandering Earth a battu tous les records dans son pays, la Chine. Le box office lui a offert la première place et un succès incroyable. Et chez nous, ce sera Netflix. Au moins, on peut regarder un blockbuster pour le moins exotique!

Mais le film de science fiction a été fait pour vaincre les produits américains et le style n’est pas aussi asiatique. Le réalisateur Frant Gawo n’est donc pas un esthéte chinois mais un gros bourrin qui a dévalisé tous les tics et les tocs de Michael Bay et Roland Emmerich.

Ca peut faire peur. Ca peut fonctionner car le cinéaste assume tous les délires et les rebondissements les plus attendus. Et puis il y a le sujet, pas évident à assumer!

L’énorme succès de 2019 est donc basé sur une jolie idée de science fiction: la Terre doit s’échapper du système solaire car le soleil va exploser. On installe des réacteurs sur la planète et celle ci part dans en voyage vers l’inconnu.

Lorsqu’elle passe à coté de Jupiter, le projet part en sucette: l’attraction de la planète géante peut anéantir la Terre. Heureusement quelques hommes valeureux vont trouver une solution.

Mais on aura droit avant à de la destruction massive, des sacrifices à faire chialer un légionnaire et des explosions nucléaires à tout va! Le budget est le salaire d’un acteur Marvel mais l’efficacité est totale.

Certaines images sont vraiment troublantes. Il y a bien un respect d’une science fiction sérieuse et humaniste. Pourtant il faut plaire au plus grand monde et le film fait dans la redite du gros spectacle qui veut en coller plein les mirettes. C’est certes bien fait mais c’est assez limité. La réfléxion n’est pas celle d’un Stanley Kubrick qui regarde vers les étoiles. Loin de là. Mais l’exotisme subsiste malgré tout. L’influence américaine (et pas la plus glorieuse) fait rire. Bref, dans l’espace on ne vous entend pas crier mais on peut bien rigoler!

Avec Wu Jing, Qu Chuxiao, Li Guangjie et Ng Man-tat – Netflix – 2019