The Southern ground sessions

Mon dieu, les jours ont rétréci. La pensée aussi. La déprime nous guette. Je n’ai pas commencé la cure de jus d’orange pressé. Heureusement dans mon petit lecteur, il traine toujours ce petit disque acoustique et moustachu qui fait du bien au moral!



C’est juste l’archétype du disque qui aide à avancer. Il y a de l’enthousiasme, de l’amitié et quelques substances illicites. Puisqu’il s’agit d’une petite pause acoustique de Blackberry Smoke, vieux routiers du rock texan.



Vous savez, celui qui sent bon le fumier, la virilité et les envies de grands espaces et de liberté. Charlie Starr et ses potes chevelus viennent d’Atlanta comme les Black Crowes. Comme eux, ils représentent la branche progressiste du rock sudiste. Ce sont des rednecks aux idées liberales et de parfaits mélodistes.



Malgré leur look travaillé, ils sont parfaitement fréquentables. Encore plus quand ils débranchent leurs instruments. Cet album est plutot un EP. Un récital où les chansons se jouent de manière dépouillée mais très chaleureuse.



On est bien avec Charlie et toute la compagnie. Ca sent bon le boeuf entre amis. Dehors, c’est la nature, les caribous, les écureuils, ce que vous voulez. Mais en six chansons, on a une envie de chamallow cuit au feu! Les chansons sont très rassurantes et caressantes. Les accents country vont pas mal du tout aux rockeurs. Cette parenthèse est enchantée. On vous la conseille en temps de grisaille!

3 legged records – 2019