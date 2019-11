Shaun le mouton la ferme contre attaque

Hommage appuyé à Spielberg, le second film de Shaun le Mouton fera rire les petits sans oublier les grands!



Les films Aardman sont d’une qualité assez variable mais il est vrai que l’intrépide Shaun le Mouton est plutôt en haut du panier. La série est hilarante. Le premier film fut une belle surprise. Le second est encore du même niveau malgré un scénario assez paresseux!



Puisqu’il singe joyeusement le ET de Steven Spielberg. Dans le rôle de la créature, on a un facétieuse créature venue d’ailleurs, sorte de poulpe avec une tête de chien. Et pour l’acceuillir sur Terre, il tombe sur Shaun, toujours alerte, et toute sa petite bande de la ferme.



Et il y aura des scientifiques un peu effrayants, des tours de magie et une cascade de rebondissements avec des personnages toujours expressifs et peu causants.



Les auteurs du Studio Aardman continuent de croire aux vertus du burlesque pur et dur. Shaun est le digne descendant de Charlie Chaplin ou Buster Keaton.



Au delà de l’hommage au papa d’ET, il y a une deferlante de gags. Pour les petits et pour les plus grands. Le film est une énorme farce comique, où l’économie de moyens, son apparence rudimentaire et sa simplicité graphique font finalement des merveilles.



Techniquement, c’est charmant mais surtout cela donne du corps à des situations drôles et absurdes. Et finalement touchantes. C’est aussi cela magie de l’animation: cette émotion naissante sur des artifices flagrants.



Mais c’est avant tout un spectacle familial, généreux et finalement spectaculaire. Cette suite pourrait faire partie des meilleures comédies de cette fin de décennie!





StudioCanal – 16 octobre 2019 – 1h30