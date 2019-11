Malefique le pouvoir du mal

CE N’EST PAS UN SECRET, J’ADORE CE PERSONNAGE ET J’AVAIS BEAUCOUP AIMÉ LE PREMIER VOLET DE CETTE VERSION MOINS FANTASQUE DE LA BELLE AU BOIS DORMANT.



ON Y DÉCOUVRAIT UNE RÉALITÉ ASSEZ SOMBRE DANS L’UNIVERS DISNEY, OÙ TOUT N’EST PAS QUE CONTE DE FÉE ET HAPPY ENDING. LA CRUAUTÉ DU PRINCE STEPHANE ENVERS MALÉFIQUE AVAIT RENDU CETTE DERNIÈRE AVIDE DE VENGEANCE LARGEMENT JUSTIFIÉE.

C’EST DONC AVEC UN PLAISIR NON DISSIMULÉ QUE CETTE SUITE REPRENANT LES MÊMES ACTEURS ET LES MÊMES ENJEUX! RÉÉCRIRE L’HISTOIRE D’UN POINT DE VUE ENCORE INCONNU.

CELUI DE MALÉFIQUE INTERPRÉTÉE PAR UNE ANGELINA JOLIE PLUS VRAIE QUE NATURE. UN PERSONNAGE AUSSI CRUEL QUE SENSIBLE ET DONT LA CARAPACE NE CESSE DE TOMBER AU FIL QUE LA VÉRITÉ SE RÉVÈLE.

ON RESTE DANS UN DISNEY ET MÊME LE PLUS GRAND DES MÉCHANTS A DROIT À SA PART D’HUMANITÉ, A MOINS QUE….. LE DÉBUT DU FILM EST UN PEU MALADROIT, GENTILLET ET CONVENU. DISNEY RENOUE AVEC LES ORIGINES DE SON CONTE, DU CÔTÉ D’AURORE ET ON PREND VITE PEUR QUE LE FILM NE TOURNE A LA MIEVRERIE GÉNÉRALISÉE, MAIS ON SAIT AUSSI CE QUE L’ON VA VOIR.



L’INTENTION DE FAIRE LE BIEN COÛTE QUE COÛTE OU DU MOINS LE PRÉTENDRE EN CONVIANT MALÉFIQUE AU DINER ROYAL CÉLÉBRANT LA FUTURE UNION ET STRATÉGIQUEMENT RAPPROCHER LES DEUX PARTIES AFIN DE DISSUADER LA COUR QUE MALÉFIQUE EST MALFAISANTE… ET C’EST PENDANT CET EXCELLENT DINER, QUE LA MAGIE OPÈRE DE NOUVEAU ET BASCULE LE FILM DU CÔTÉ OBSCUR.



CAR MALGRÉ TOUTE LA BONNE INTENTION D’ENTENTE DU BIEN ET DU MAL, LE SACRIFICE DE VOIR AURORE DEVENIR REINE ET DISPARAÎTRE DE LA VIE DE MALÉFIQUE, SOIT LA SEULE HUMAINE QU’ELLE N’A JAMAIS AIMÉ, LUI EST TROP INSUPPORTABLE.

SANS TROP EN DÉVOILER ON FINIT PAR COMPLÈTEMENT RENTRER DANS CETTE NOUVELLE VERSION. IL Y A UN PETIT CÔTÉ BURTON (PLUS “SLEEPY HOLLOW” QUE “ALICE” ÉTONNEMENT ET CE N’EST PAS PLUS MAL) GRACE A CERTAINS PERSONNAGES ET LA MISE EN SCÈNE. ET PUIS IL Y A MALÉFIQUE (DAH!) QUI EST JUSTE SUBLIME. TOUT CE QU’ELLE APPORTE EN GOTHIQUE CÔTÉ DÉCORS ET EFFETS SPÉCIAUX, SURPASSE DE LOIN TOUT LE COTE ÉDULCORÉ DE L’AUTRE COTE DU MIROIR.



JE SUIS AUTANT CONQUISE QUE DANS LE PREMIER VOLET. C’EST AUSSI BEAU QUE “BLANCHE NEIGE ET LE CHASSEUR”, AVEC LES FORÊTS ENCHANTÉES, LES FLEURS,……, ET RIEN QUE POUR CETTE SÉQUENCE AU ROYAUME DES FÉES NOIRES EN MODE NINA RICCI, ÇA VAUT LE COUP D’OEIL. ON SENT LE BUDGET MADE IN DISNEY LÀ, ABSOLUMENT MAGNIFIQUE !



CE FINAL TOUT EN ARTIFICES ROUGE PASSION N’A RIEN NON PLUS A ENVIER A “GAME OF THRONES” DONT LA COMPARAISON SUR BEAUCOUP DE POINTS ME FAIT RIRE….., JE NE PENSAIS PAS DIRE CELA MAIS MÊME SUR 2H C’EST UN PEU COURT POUR APPROFONDIR TOUTES LES NOUVELLES HISTOIRES RACONTÉES ICI.

TOUT N’EST PAS PARFAIT ET SÛREMENT QUE MON AME D’ENFANT SE VEUT MOINS CRITIQUE QUE D’HABITUDE MAIS LE SPECTACLE EST LÀ ET LA PROMESSE D’UNE REVISITE ENCORE TRÈS ORIGINALE, REND CETTE SUITE TOUT AUTANT APPRÉCIABLE QUE SON PRÉDÉCESSEUR. J’ADORE CES ALTERNATIVES ET CHEZ DISNEY VU LE NOMBRE DE LIVE ACTION ET POUR LA PLUPART RATÉS, IL SERAIT BIEN DOMMAGE DE PASSER A CÔTÉ. WELL WELL VOUS FAITES COMME VOUS VOULEZ…….

AVIS AUX AMATEURS





Avec Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning et Harris Dickinson – Disney – 16 octobre 2019 – 2h