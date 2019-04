Royal corgi

WARF WARF WARF…! HA LE FAMEUX CHIEN DE MADAME LA QUEEN ELIZABETH.

SYMPATHIQUE PETIT CORGI, BEAUCOUP MOINS AUPRÈS DE SA MAITRESSE, APRÈS AVOIR MORDU LES BIJOUX DE DONALD TRUMP. C’EST AINSI QU’EN UN CLAQUEMENT DE DENT, LE PRÉFÉRÉ DE LA REINE N’EST PLUS.

FINI LES MUGS, LES DRAPEAUX, LES ASSIETTES À SON EFFIGIE, LES 1000 PHOTOS EXPOSÉES PARTOUT. SURENCHÈRE DE GOODIES ET DU STYLE MADE IN BRITAIN. MÊME DU HAUT DE SES 150 ANS, LA REINE N’EST PAS CONTENTE ET LE LUI FAIT BIEN SAVOIR…

ON SUIT DONC LES AVENTURES DE CE PAUVRE CORGI PRÉNOMMÉ REX, QUI SUITE À SA PUNITION, S’EST ENFUI DE BUCKINGHAM PALACE. UN ROAD TRIP CANIN POUR RETROUVER SON CHEMIN ET TROUVER SON IDENTITÉ MAIS SURTOUT RETROUVER GRÂCE AUPRÈS DE LA REINE MÈRE QUI EN ATTENDANT, A REMPLACER SON POILU PAR L’UN DES 3 AUTRES CHIENS DÉJÀ À SA DISPOSITION.

ÇA AURAIT ÉTÉ MON IENCH, DEJA LE COUP DE TRUMP BRAVO ET PUIS MON BUBU IL EST IRREMPLAÇABLE LOL BREF. C’EST MIGNON SUR CERTAINS POINTS, ILS ONT ESSAYÉ DE FAIRE DANS LA MÊME LIGNÉE DE « COMME DES BÊTES » MAIS C’EST RATÉ.

VISUELLEMENT CA PEUT PLAIRE, CA CHANGE MAIS CE N’EST PAS DU TOUT MA TASSE DE THÉ. LA MUSIQUE EST NULLE MAIS ELLE EST SURTOUT NON STOP. LA

CARICATURE DE DONALD ET MELANIA FAIT SOURIRE. LA SATIRE DU MARIAGE FORCÉ ET DU HARCÈLEMENT ET L’HYPER SEXUALISATION MÊME CHEZ LES CHIENS BEAUCOUP MOINS.

CE N’EST PAS UNE HISTOIRE COMMUNE SURTOUT POUR UN ANIMÉ MAIS C’EST UN POIL DE CHIEN DÉPLACÉ POUR UN FILM VRAIMENT FAIT POUR LES TOUT PETITS. ENCORE QUE JE ME POSE LA QUESTION DE POUR QUI EST FAIT CE FILM.

JE SUIS POUR ABORDER TOUT PLEIN DE SUJETS MAIS LA, CE N’EST PAS APPROPRIÉ. ET ÇA CE N’EST QUE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’HISTOIRE. D’ASSEZ MAUVAIS GOÛT, D’AILLEURS, DANS LE GENRE LES SIMS A LONDON.

BREF BIZARREMENT C’EST LA DEUXIÈME PARTIE, UNE FOIS QUE REX EST DEHORS, QUI MÈME EN ÉTANT SANS SURPRISE, REHAUSSE UN PEU LE FILM. NANA JE DECONNE, ON VOIT L’UNIVERS DES CHENILS ET PUIS VOILA. MÊME LES PERSONNES QUI VIENNENT ADOPTER UN CHIEN NE PRENNENT PAS DE LAISSE. CA MANQUE VRAIMENT D’UN SCÉNARIO, À CROIRE QUE CEUX QUI ONT FAIT CE FILM N’Y CONNAISSENT RIEN AUX CHIENS.

CE N’EST PAS DRÔLE. ALORS BIEN SÛR QU’ON LE TROUVE MIGNON ET ADORABLE LE JOLI TOUTOU. MAIS EN DEHORS DE CELA, IL NE SE PASSE RIEN. C’EST VRAIMENT LOIN D’ÊTRE LE MEILLEUR FILM D’ANIMATION DE TOUS LES TEMPS. IL Y AVAIT DE QUOI FAIRE MAIS CA AURAIT PU SE CONTENTER D’UN DIRECT DVD OU D’UN PROGRAMME TV.

AVIS AUX AMATEURS

Appolo films – 10 avril 2019 – 1h22