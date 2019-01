Punk rock academy

Les Rois de la Suède n’adbiquent jamais. Heureusement.

Face à la lourde actualité, la musique est un chouette échappatoire mais si en plus il a la volonté de nous faire rigoler on ne peut qu’apprécier la démarche. Ancien membre des Fatal Picards, Ivan Callot a toujours défendu la bonne grosse chanson humoristique, avec des gros mots, des idées absurdes et des références honteuses.

En 2009, il invente avec M. Poulpe ce nouveau groupe qui joue sur un rock sommaire et des paroles complètement barrées. Depuis, Les Rois de Suède ont connu d’autres têtes couronnées. Mais Ivan Callot dirige son petit empire comique avec un vrai sens du punk.

Donc tout est relatif chez les Rois de la Suède. Pas de virtuosité si ce n’est pour sortir des aneries avec une farouche conviction qui fait bel et bien la différence. Pas de style non plus: ils se promènent sur toutes les terres de la musique avec le sourire et l’humour comme bagages!

Leur musique est assez passe partout mais toujours joyeuse. On est là pour se fendre la gueule, pour se taper sur les cuisses, pour rigoler à gorge déployée. On ne retient pas tout parce que les lascars sont bavards. Ils vont à l’essentiel. Ils font contenir un maximum de titres dans leur quatrième album.

Ca irait presque trop vite. Le jemenfoutisme apparent finit par nous envahir aussi. Mais bon, je vous le dis, ces jours ci, ce n’est pas évident de rigoler franchement, alors ne nous privons pas!

Adone – 2018