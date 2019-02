Un disque venu du froid canadien: un disque qui réchauffe les zygomatiques!

Bien sur que la musique c’est une chose sérieuse. Heureusement il y a des gens qui savent être réfléchis et drôles en même temps. C’est presque une tradition chez les chanteurs francophones du Canada. On le sait: le Canadien aime beaucoup rigoler et prendre tout à la dérision.

La joliesse de leur accent et de leurs expressions offre des tours d’équilibriste autour des mots et des cultures. Car nos cousins d’ Amérique sont au carrefour des influences. Ils savent être drôles mais ne négligent pas la musique pour autant. C’est le cas du groupe Bleu Jeans Bleu, qui se marre beaucoup mais sait surtout écrire une chanson.

Avec tous les petits riens de la vie, Bleu jean Bleu réalise des petits morceaux funks et souvent irrésistibles. Le gout des frites, un petit bowling ou un café, tout inspire le quatuor canadien qui en profite pour fait avec un naturel déconcertant des petites hymnes légères et indispensables.

Ils auraient pu faire dans un créneau beaucoup plus respectueux et respecté: ils adorent l’humour potache mais aussi les riffs efficaces et les refrains chantants. En faisant les clowns, ils racontent aussi l’étrangeté du quotidien et obligent un reflet déformé mais agréable de nos sociétés. On peut rire de tout: avec la manière, c’est tellement mieux!

Chalet musique – 2019