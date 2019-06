Murder Mystery

Adam Sandler et sa copine Jennifer Aniston jouent au Cluedo avec un casting européen assez classieux… et puis c’est à peu près tout.

Depuis qu’il a signé avec Netflix un gros contrat pour refourguer ses grosses pitreries, Adam Sandler continue de dériver vers le monde merveilleux du nanar égocentrique mais généreux. Ses comédies sont trop longues. Le réalisateur est à la masse. L’essentiel doit rester sur la performance du comédien, qui à force de trop en faire, atteint un monde inconnu dans la drôlerie. On se perd entre génie et stupidité.

C’est comme ça depuis des années avec ce comique qui n’est pas très connu en France. Ses oeuvres sont un savant mélange de beauferies et d’idioties qui finissent par constituer un magma burlesque qui dépasse toutes les limites. Parfois cela donne des comédies hors normes comme Wedding Singer ou Amour et amnésies

L’aura du comique est telme qu’il amène toutes les stars dans ses délires déconcertants. Pour son nouveau film, on croise donc Terence Stamp, Gemma Aterton, Luke Evans et même Dani Boon. Un casting européen pour tremper les gesticulations farfelues d’un coup de New-yorkais perdu dans un polar à la Agatha Christie.

Comme d’habitude, ce n’est pas toujours drôle. Ce n’est pas très bien filmé. Déjà ensemble dans Le Mytho, Sandler et Jennifer Aniston ont l’air de bien rigoler. C’est assez communicatif. On oublie encore une fois les faiblesses un peu trop voyantes. On devrait détester mais on y arrive pas vraiment. Un autre mystère à résoudre avec cette comédie policière…

Avec Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans et Dani Boon – 2019 – Netflix