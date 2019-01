Alors les amis, est ce que tout s’est bien passé pour le réveillon de fin d’année? Nous vous souhaitons le meilleur. D’ailleurs on vous le conseille avec ce chouette album de soul!

Oubliez donc toutes les donzelles qui se frottent sur des décors colorés avec un rappeur qui fait les gros yeux à coté d’elle! Ne perdez pas votre temps avec ce “arénebi” pour magasins de fringues! Ady Suleiman peut vous expliquer pourquoi la soul music c’est tout autre chose!

Le jeune Anglais remet les pendules à l’heure avec sa voix magiques et ses arrangements qui ne font pas dans la nostalgie mais qui réjouissent à tout instant. Car ils sont organiques. Les cuivres sont chaleureux et les rythmes nous bercent sur des histoires d’amour, plus ou moins heureuses! Ce gamin de la banlieue de Notthingham a le coeur qui bat et il nous le fait sentir!

Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas écouté un type qui maitrisait si bien le vague à l’âme! Les violons sont un matelas confortable et on rêvasse grace à une guitare séche et prenante. Ady Suleiman avait signé chez sony mais il s’est libéré pour raconter ses histoires, seules comme un grand, avec ses envies et ses architectures musicales plus que délicates, loin des canons actuels.

Alors le jeune soulman nous ceuille avec des chansons incroyables, où le vintage ne marche pas sur les pieds de la construction moderne. Les boucles sont souples. Les idées sont élégantes. Pas une faute de gout à l’horizon. Memories est un disque harmonieux qui transcendent bien les émotions et les sentiments avec une musique raffinée, à chaque refrain!

Nottingham… Notthingham… y a pas un voleur célèbre là bas? Maintenant il y en a deux. Ady Suleiman a volé notre coeur!

Pemba – 2018