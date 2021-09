Madame Fraize – Marc Fraize – Papy – Théâtre du Rond-Point

Quels « Bonheurs ! »

Avec Madame FRAIZE, Marc FRAIZE vient confirmer ses talents de grand humoriste dans un genre qui avait disparu des planches : l’absurde. Et pour cause, pour exceller dans ce domaine, le comédien doit savoir s’emparer du temps, incarner un personnage décalé avec une sincérité exemplaire et jouer avec le public tel un équilibriste en créant des dissonances imaginaires. Il y a d’un côté, le stand-up fondé sur la vitesse, la tchatche, les punch-lines et à l’opposé la planète Marc FRAIZE fondée sur la lenteur, l’impatience du spectateur, et un travail remarquable sur les mouvements du corps et les expressions du visage.

Madame FRAIZE incarnée par Marc du même nom est seule en scène. Une table haute, un tabouret haut, un verre et une carafe d’eau, une coiffure vintage des années 60, une longue robe couleur vert émeraude. Il n’en faut pas plus à Marc FRAIZE pour faire basculer très rapidement le public dans son monde insolite et hilarant. Madame FRAIZE pourrait être une marraine, une grand-mère dépassée par son temps et qui tente naïvement d’associer du sens au non-sens, quitte à créer des néologismes et des expressions uniques qui génèrent rires du public : “zone épaulaire, matière assiette, matière train à vapeur”… Chanteuse à ses heures perdues – tordant Piensa en mi et chanson finale- elle expose au public ses pensées de ménagère et d’épouse sur la banalité du monde avec un regard décentré, tendre, fragile et naïf.

Le lave-vaisselle, l’eau, la fontaine zen Natures et Découvertes, les zones artisanales, les soupes, les verrines sont autant de thèmes qui permettent au comédien de jouer avec l’attention du spectateur, de générer des fractures de sens poétiques. Madame FRAIZE prend le temps de poser les mots comme elle prend le temps de déguster un verre d’eau en s’exclamant « Bonheurs ! » au risque de générer des absences, des doutes, des oublis. En privilégiant les silences, en ciselant les phrases et les gestes, FRAIZE crée un langage théâtral de la retenue d’une grande créativité. L’improbable peut surgir à chaque instant, l’explosif comme le ralenti. Une mécanique du rire de haute voltige qui fait mouche.

Un artiste à découvrir absolument.

Du 16 au 17 octobre 2021 au Théâtre du Rond-Point puis en tournée :

