Clip animé de Laure Perrudin – Light Players

Chanteuse, harpiste, compositrice, productrice et autrice, Laura Perrudin a sorti l’album Perspectives & Avatars l’année dernière sur lequel on retrouve en invités Philippe Katherine, Emel Mathlouthi, Becca Stevens, Mélissa Laveaux…Ce disque est un ovni pop aux frontières d’une soul teintée d’electronica et d’une folk expérimentale reposant sur l’utilisation originale d’un instrument créé spécialement pour elle : la harpe chromatique électrique.Prêtant sa voix singulière aux recherches et bidouillages électroniques qu’elle affectionne tant, Laura Perrudin compose un univers unique en son genre.A l’occasion du lancement de la tournée Perspective & Avatars, Laura Perrudin nous dévoile aujourd’hui le clip de Light Players. La tournée Perspectives et Avatars passera à Paris le 27/10 au Hasard Ludique et dans les principales villes de France.

Light Players illustre avec son clip en images de synthèse la balade d’un nuage. Pour rendre hommage à ces étranges créatures éphémères dont certaines sont menacées par le changement climatique, Laura Perrudin s’empare de ses crayons et réalise ici son premier clip en animation avec l’aide du motion designer Florent Bonneviale.

La Tournée Perspectives et Avatars : 9.10.21 Agen, 13.10.21 Nancy, 14.10.21 Nancy, 22-23-24.10 Rennes, 27.10.21 Paris (Hasard Ludique), 28.10.21 Rotterdam, 27.11.21 Vezelay, 13.12.21 Besançon (Scène nationale),17.12.21 Maubeuge, 19.01.21 Metz (l’Arsenal), 25.03.22 : Evreux (Tangram)