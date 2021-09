Un lâcher-prise et une touche de disco paillettes !

Ce premier single entre français et anglais est issu du futur album du duo Toukan Toukan prévu pour 2022. Danser nu sur la plage ? Comment dire ? Ah oui au Cap d’Agde ! On aime beaucoup le contre-jour du clip à découvrir. Drôle et léger. Lâche-toi Baby Vas-y !