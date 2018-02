Des vieux copains vont faire de la randonnée et doivent faire face à une force maléfique. Franchement, personne n’a vu Blairwitch parmi eux?

Ce qu’il y a de bien chez Netflix, c’est cette fonction de vidéoclub que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Avant il fallait se rendre dans une boutique et piocher des pépites qui faisaient tout le charme déviant d’aller à la recherche d’une VHS divertissante ou tout simplement interdite.

Les quadras seront donc ravis de retrouver un peu ce frisson avec Netflix. Ils pourront partager avec des plus jeunes ce gout pour la série B exotique, ratée ou tout simplement débile. Le niveau de production de la plate forme n’est pas folichon mais elle nous offre des films joyeusement ratés ou agréablement crétins. Les séries font le succès mais les films, c’est une autre histoire.

Mais on ne va pas trop se plaindre de ce Rituel, venu d’Angleterre mais qui s’exporte au fin fond de la Suède. Des Britanniques partent là bas pour une randonnée dans le Nord de l’Europe en hommage à un ami, tragiquement tué dans un cambriolage. L’un d’eux culpabilise grave de cette disparition et trouve que le décor suèdois devient de plus en plus flippant.

Il n’a pas tort de se poser des questions. Les quatre amis vont se perdre dans la forêt et découvrir qu’il n’y a pas que des élans dans les verts paturages à porter des cornes! Ces petits malins n’avaient pas vu Délivrance ou Le Projet Blairwitch. La nature c’est sympa cinq minutes mais il faut toujours se méfier des gens du coin et des coutumes locales.

La promenade bucolique vire au cauchemar sanglant. Le réalisateur a la bonne idée de remplacer des jeunes adultes photogéniques et libidineux par des trentenaires un peu trop sûrs d’eux mais autrement, c’est toujours la même histoire. Elle est plutot bien racontée cette fois ci mais bon, peu de surprises en fin de compte!

Promenons dans les bois, tant que le “Jotunn” n’y est pas…

Avec Rafe Spall, Rob James-Collier, Sam Troughton et Arsher Ali – 2018 – Netflix