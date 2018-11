Le Livre de la Jungle, le Musical, Ned Grujic, Théâtre des variétés

L’histoire, chère à notre âme d’enfant : Mowgli, petit d’homme, grandit parmi les loups dans l’esprit de meute. Menacé, il doit partir découvrir la jungle et apprend avec Bagherra et Baloo les essentiels de la vie. Non sans risque, il se forge son identité d’homme dans un monde animal. Et apprend d’eux à respecter la terre et à se faire respecter.

Chacun savoure les scènes mythiques de ce voyage initiatique : l’arrivée dans la meute, la danse des éléphants, l’hypnose de Kaa le serpent, l’amitié avec Baloo maître du slow life et de la bio food, un maitre de bonheur targué de « gros ours altermondialiste » par le roi Louie, le singe rastafaraï opportuniste.

On salue tout particulièrement le talent époustouflant du metteur en scène Ned Grujic, de Raphaël Sanchez pour ses musiques aux paroles aussi inspirantes qu’Il en faut peu pour être heureux « Apprend moi à être sûr de moi, à respecter la terre, à aller au bout des choses », Julia Ledl pour ses chorégraphies aux allures animales, plus vraies que nature, et surtout Julie Coffinieres pour ses masques si beaux, si vivants, à en rugir de plaisir.

Tom Almodar en Mowgli et Terja Diava dans Bagherra nous épatent. Ils sont faits pour la scène. Dans leurs attitudes on perçoit tant la fierté animale mêlée à la tendresse, la vivacité et la fougue.

Quelle belle idée de placer ça et là des leçons de vie saine, d’amitié, d’harmonie entre les animaux, les hommes et la nature sauvage. Les enfants rient et s’amusent. Les adultes voient les clins d’œil à notre société. Un vrai spectacle réussi pour petits et grands dans un esprit écolo et joyeux. A voir !

Théâtre des variétés

Durée : 80 min

Horaires: 14H00