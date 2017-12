C’est bientôt Noël! Entre miévreries et fraicheur, voilà un film parfait pour la saison.

C’est le genre de films qui sortent au moins de l’ordinaire! C’est toujours étonnant de voir des grands noms du cinéma se compromettre dans des films absurdes, fantasques sans le savoir, nul et prétentieux au final. C’est donc le cas du monumental La Montagne entre nous, sorte de survival glacial avec des sentiments qui tiennent chauds!

Armé d’un solide second degré, vous allez franchement vous marrer et passer un bon moment. L’immense Idris Elba est donc un neurochirurgien en deuil et l’immense Kate Winslet est une photographe de guerre. Leur avion ne peut pas décoller à cause d’une tempête. Présomptueux, ils louent un petit coucou. Manque de bol, le pilotefait un avc et le couple s’écrase tout en haut d’une montagne…

Un long périple plein d’épreuves les attend… et surtout ils vont s’ouvrir l’un à l’autre et comprendre le sens de la vie, de l’amour et plein de sentiments qui s’acclimatent au froid extrème et aux dangers de la nature. Le film ne fait pas dans la demi mesure.

Les paysages sont spectaculaires mais c’est bien la seule chose qui impressionne. Les comédiens en font des tonnes. La musique est crispante. Les situations et les rebondissements sont grotesques. Il y a même un chien qui cabotine pour bien nous attendrir. Mais heureusement tout se passe dans une nature sauvage. C’est l’argument choc du film et c’est vrai que le spectacle conserve un petit intérêt. C’est le plaisir champêtre de ce genre de nanar, “le film de stars dans la montagne boisée et enneigée”. Ce n’est donc pas l’Everest ce film. Plutôt une morne plaine mais on peut y franchement rigoler! Pas sûr que ce soit l’effet voulu!

Avec Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges et Dermot Mulroney – 20th century fox – 8 novembre 2017 – 1h45