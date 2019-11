I shouldn’t telling you this

On l’adore. Il joue toujours de sa nonchalance dans le ciné indépendant ou dans de grosses productions hollywoodiennes. Il est à l’aise partout. Maintenant, c’est derrière un piano!



La Mouche. Jurassic Park. Independence Day. Mais aussi le cinéma de Robert Altman: ce grand dadais de Jeff Goldblum arrive toujours à faire le grand écart avec une dextérité qui force le respect. Sa silhouette et sa voix lui permettent d’avoir un style rien qu’à lui. Il est une valeur ajoutée. C’est pourquoi c’est un second rôle de luxe.



Mais le comédien est devenu musicien. Sa passion pour le jazz a pris le dessus et l’artiste a sorti un chouette premier album à son image: tout en maitrise et espiègle.



La suite est déjà là: Jeff Goldblum joue derrière son piano accompagné d’un orchestre champagne et paillette. C’est très classique. Ce n’est pas du tout désagréable. Si vous n’avez pas de disque pour les fêtes, prenez celui ci. En plus ca renouvelle un peu le genre.



Parce que Jeff Goldblum est un petit malin. Au lieu d’aller chercher des stars du jazz, il a proposé la reprise de petits classiques à des personnes peu habitués aux ambiances feutrées.



Donc le casting est atypique dans ce genre de disque: Sharon Von Etten, Miley Cyrus, Ana Calvi et surtout Fiona Apple, grande dame du rock à la discrétion légendaire. C’est jubilatoire!



L’ego du comédien ne semble pas exister. Il laisse sa place à des chanteuses de rock et surtout un orchestre assez spectaculaire. On se croirait à Broadway. Certains trouveront ca efficace mais franchement c’est très orgasmique tellement tous les acteurs de ce disque prennent vraiment leur pied!



Jeff Goldblum a toujours ce gout du décalage qui fait bien la différence et rend son envie de musique tout à fait louable. Il est dans la légèreté. L’entertainment pur. C ‘est la classe américaine.





decca – 2019