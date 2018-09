Aretha Franklin est partie mais elle a ouverte la voie à des milliers d’artistes engagées. Anna Calvi se montre comme une guerrière face à la connerie masculine et offre au rock, une salturaire féminisation… ou tout autre chose!

Le rock est taillé pour l’Anglaise Anna Calvi. Elle a fait monter la température il y a quelques années et tout le monde était tombé sous le charme de cette incendiaire rockeuse, armée de sa guitare et d’une voix incroyable qui ne semble pas se laisser aller aux grognements uniquement.

Spectaculaire, elle a pris son temps. One Breath date de 2013. Les critiques et le public étaient amoureux d’elle. Elle disparait. Abandonné, on la redécouvre en guerrière féministe qui s’en prend à une société qui ne se remet pas de l’affaire Weinstein.

Ca fera chier certains qu’elle se politise, mais l’artiste ne veut pas être une prêtresse d’un genre. Elle est dans son époque. Elle a du souffle et l’envie de crier. Les chansons de la dame sont toujours autant habiter. Elle observe sa sexualité et justement interroge les genres. Elle a effectivement cette théâtralité des grands artistes. Le rock n’est qu’une cape élégante à ses réflexions.

Elle tente plus de choses désormais. Le succès, elle connaît déjà. Elle se fait donc plus personnelle et son ton est beaucoup plus combattif. Les titres s’enchainent dans une étrange ambiance et sa voix expérimente sans cesse. Les guitares sont toujours là mais il y a des éléments un peu plus planants. On pense beaucoup à Kate Bush.

C’est effectivement un album qui chasse. Les vieilles habitudes. Les régles établies. Et le meilleur des années 80. On pense à cette période mais la pop n’endort pas la hargne de la chanteuse. Hunter est un manifeste. Un coup de gueule. C’est un disque d’utilité publique avec ses qualités et ses défauts: critique salutaire mais un peu trop dans la pose!

