Bientôt la rentrée! Pour accompagner cette difficile épreuve, applaudissons tous ensemble les deux cancres du rock’n’roll!

Ca y est! On reprend la route du quotidien qui se répète sans fin. On va retrouver le bruit des klaxons, les enfers des transports en commun, l’attente devant les écoles… prenez ce qui vous embête le plus dans votre vie et mettez le à la suite.

Surtout n’oubliez pas d’écouter le second opus des décalés Lemon Twigs. Michael et Brian sont deux frangins, qui devaient surtout s’ennuyer au fond de la classe dès le début de l’année. Ils ont en tout cas une connaissance du rock’n’roll assez pointue pour le jeune âge.

Pour le second essai de leur courte carrière, ils voient les choses en grand. Go to School sera une comédie musicale et on croisera dedans de vieilles gloires qui inspirent les deux frères: Todd Rundgren ou des membres de Big Star, décidément la grande réfèrence secrète du rock américain. The student become the teacher comme dirait le titre d’une des chansons.

En tout cas, les voilà tous les deux dans un mode héroïque. On pense à Bowie et tous les heureux savants de cette époque où le rock était une affaire de récit et de concept. Les deux gamins s’amusent comme des petits fous. On a l’impression de découvrir des enregistrements du Rocky Horror Picture Show ou des inédits de Broadway dans les années 60 et 70. C’est assez jouissif.

L’objet “vintage” est poussé à son paroxysme. Ils en font peut être un peu trop mais ca n’empêche pas d’être ébloui par la débauche d’effets, l’envie de raconter une belle histoire absurde entre un singe et un garçon, de suivre les traces de ses ainés, d’écouter de la musique heureuse. Bref, amusons nous un peu pendant la rentrée. Ca ne peut pas faire de mal!

4 ad – 2018