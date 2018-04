Les Américains sont de grands enfants: ils n’arrivent pas à séparer la fiction de la réalité. C’est le constat de cette comédie policière très réussie.

Game Night est une excellent surprise. Ne vous privez pas de ce plaisir primaire. Ne vous fiez pas à l’hideuse affiche ou même au pitch suspect. Un couple passionné par les jeux de société, Annie et Max, passent le vendredi soir à s’amuser avec leurs copains. Le frère de Max débarque et les ennuis commencent…

On ne vous en dit pas plus car le scénario est une excuse. Les joutes verbales entre les comédiens sont hilarantes et ces derniers se donnent à fond pour nous faire croire à un cluedo géant. Le couple et leurs potes vont se retrouver dans une sombre histoire mafieuse. Et des situations étonnantes et souvent drôles. La dernière partie d’ailleurs est totalement inutile entrainant le récit vers le cinéma d’action comme si les deux réalisateurs avaient peur de nous ennuyer avec leur concept simple.

Confondre le jeu et la réalité. Finalement le film en dit beaucoup sur les Américains et cette société du jeu. Planqué dans leur banlieue tranquille, le couple de héros échappe à ses problèmes en jouant. De manière compulsive et immersive. Ils entrainent avec eux des copains. C’est le coté très amusant de ce film finalement choral.

Echantillon d’une partie de la société américaine, les protagonistes ont finalement des oeillères sur les vrais problèmes qui les obsèdent au fond (la famille, la solitude, l’amour). Game Night n’est qu’un aimable divertissement mais il sonde peut être malgré lui l’Amérique post Trump, autre animal yankee totalement aveugle sur ce qu’il y a autour de lui.

Avec Jason Bateman, Rachel McAdams, Jesse Plemmons et Kyle Chandler – Warner Bros – 18 avril 2018 – 1h39