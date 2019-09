Fear Inoculum

On n’attendait plus Tool. Depuis leur dernier disque en 2006, le metal a bien changé et les délires mystiques n’ont pas vraiment leur place désormais. Autant dire que ce cinquième album va vous rendre nostalgique! Et heureux!



Dans notre petit monde formaté où tous les succès sont interchangeables, les chansons nouvelles de Tool surprennent. C’est un très gros disque avec de gros morceaux qui pour beaucoup dépassent les dix minutes.



Aller au bout de ce cinquième effort n’est pas facile. On n’est pas aidé par notre époque à se concentrer, attendre et surtout apprécier. Connectés à tout, on n’entend plus grand chose.



La singularité de Tool va vous exploser à la figure. C’est du rock transgressif parce qu’il se veut intelligent et volontaire. Les Californiens de Tool ne sont pas éloignés des grands illuminés de cette même région. Ils sont bien perchés comme un Jim Morrison et exigeant comme Brian Wilson.



Ils sont un poil plus énervés. Pourtant ils ont pris leur temps pour ce Fear Incolum qui nous rappelle qu’il y a autre chose que des vikings musculeux dans le monde stéréotypé et graphique du Metal. Là, c’est construit et nébuleux.



Maynard James Keenan, le leader du groupe, n’a pas vraiment vieilli pour nous diriger dans le style alambiqué du groupe, sorte de labyrinthe sonore dans lequel on se perd avec plaisir. Parce que c’est plutôt le cerveau qui travaille que les muscles. Ca ne va pas vous empêcher de suer sur ce très long album.



Avec son style progressiste, on pense à une version énervée de Pink Floyd. La musique se veut le reflet d’une pensée. Dans un monde cynique, où la dérision mène la danse, cette croyance ressemble presque à une bouée de sauvetage. Un bonheur musical. Pas toujours facile d’accès mais minutieux.



Au delà de tout cela, le disque défie le Monde. Trop long. Trop complexe. Trop tout. Et à la vue des ventes du disque, Tool avait trop manqué à beaucop de monde. Une bonne nouvelle.





RCA – 2019