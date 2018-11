En Liberté

HA LE PIED ! QUE CA FAIT DU BIEN CETTE COMÉDIE FRANÇAISE. OUI JE PRECISE FRANÇAISE PAR CE QUE C’EST TELLEMENT RARE QUAND C’EST FAIT AVEC CE NIVEAU D’EXCELLENCE, QU’IL EST TOUJOURS BON DE LE RAPPELER.

CELA NOUS PROUVE ENCORE QUE L’ON PEUT FAIRE DES FILMS COMME CELUI-CI. C’EST COMPLÈTEMENT DÉCALÉE ET LOUFOQUE VOIR BURLESQUE PAR MOMENT. JE NE CONNAIS PAS DU TOUT LE TRAVAIL DE PIERRE SALVADORI MAIS JE VAIS M’EMPRESSER DE RATTRAPER CE FAUX PAS.

IL Y A BEAUCOUP DE DUPONTEL (UNE AUTRE TRÈS BONNE RÉFÉRENCE) DANS CE POLAR AUX ALLURES RETRO. C’EST ADMIRABLEMENT BIEN ÉCRIT. LES DIALOGUES SONT A MOURIR DE RIRES ET BIEN DOSÉS DANS LEUR DEGRÉ DE NEVROSE.

JE VOUS RAPPELLE LE PITCH, YVONNE EST LIEUTENANT DE POLICE ET SE REND COMPTE QUE FEU SON MARI N’ETAIT PAS L’HOMME QU’ELLE CROYAIT ET QUE PAR SA FAUTE UN HOMME A PASSÉ 8 ANS DERRIÈRE LES BARREAUX.

QUAND CELUI CI SORT ENFIN DE PRISON, ELLE SOUHAITE PLUS QUE TOUT SE FAIRE PARDONNER POUR CETTE ERREUR. C’EST DONC SUR CETTE DÉCOUVERTE QUE DÉCOULE 2H DE QUIPROQUOS, DE SITUATIONS INTENSÉMENT ABSURDES.

LES ACTEURS SONT FORMIDABLES, ADELE HAENEL QUE JE NE CONNAISSAIS PAS NON PLUS EST JUSTE GÉNIALE ET LES AUTRES NE SONT PAS EN RESTE. JE NE SAIS QUE DIRE DE PLUS, J’AI KIFFÉ COMME RAREMENT SUR CE GENRE DE GENRE!!!

C’EST DRÔLE, FIN ET POÉTIQUE. CA RACONTE UNE HISTOIRE QUI SEMBLE TRÈS AUTHENTIQUE ET QUI PREND AU COEUR LES PERSONNAGES DE CETTE FICTION RÉELLE ET NOUS AUSSI DU COUP. C’EST TOUCHANT ET TELLEMENT DRÔLE, FIN ET TRAVAILLÉ. LA MISE EN SCÈNE EST PARFAITEMENT ADAPTÉE. IL Y A DU RYTHME, ET DE LA RETENUE. DE LA PREMIÈRE MINUTE A LA DERNIÈRE, ON NE PEUT QUE SOURIRE ET RIRE DE BON COEUR.

CA COMMENCE DIRECT ET CA DOIT SUREMENT PASSER OU CASSER TOUT DE SUITE. SI L’INTRO NE PLAIT PAS ALORS LE RESTE DU FILM NE PLAIRA PAS NON PLUS C’EST SUR. UN FILM JUBILATOIRE SANS FAUSSE NOTE QUI REHAUSSE D’UN CRAN TRÈS CERTAIN L’AVENIR DU CINÉMA FRANÇAIS . ET QUAND ON VOIT LES NOTES DE SPECTATEURS (2/5) ON NE PEUT QUE SOURIRE FACE A SES IGNORANTS DU TRES BON CINOCHE COMME A L’ÉPOQUE. SI VOUS PREFEREZ REGARDER CAMPING 5 (ATTENTION JE NE DENIGRE PAS JE COMPARE JUSTE, J’AI COMME BEAUCOUP VU LE 1!;) GRAND BIEN VOUS FASSE MAIS SI VOUS ÊTES AUSSI CURIEUX DE VOIR DU GRAND CINEMA LIMITE D’AUTEUR, NE VOUS PRIVEZ PAS DE CETTE PETITE BOMBE, EXPLOSIVE.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz et Damien Bonnard – memento – 31 octobre 2018 – 1h40