Droles de petites betes d’Antoon Krings

Difficile de résister à ces petites bestioles au coeur d’une grande et belle exposition!

Avant toute chose, un aveu: la lecture des livres d’Antoon Krings sont une torture. Drôles de Petites Bêtes profite d’une superbe illustration mais pas forcément d’un texte facile et lisible. C’est la misère même! Paroles de papa qui lit des histoires à ses deux petites filles tous les soirs!

Mais on se rabiboche avec ce monde qui depuis s’est dilué sur d’autres médias avec cette incroyable exposition qui va évidemment ravir les petits mais surtout épater les grands.

Car les auteurs de l’exposition ne se sont pas limités au talent d’Antoon Krings (né à Fourmies dans le Nord de la France ca ne s’invente pas) qui a fabriqué un univers fleuri, précis et inédit.

Non, les petites toiles carrées de l’artiste ne sont qu’un repère dans l’exposition. Oui, les parents vont pouvoir tisser des liens avec d’autres styles, d’autres arts et d’autres talents!

Les références fleurissent dans chaque nouvelle pièce visitée. Les surprises sont nombreuses. L’aspect commercial de l’oeuvre et le coté arriviste de l’affaire disparaissent au profit d’un discours astucieux sur l’art et même l’écologie. Nos enfants ne sont pas pris pour des abrutis. Les grands non plus. Drôle d’exposition!

Au musée des arts décoratifs de Paris – du 11 avril au 08 septembre.