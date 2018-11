Chansons bizarres 3

Chansons bizarres et plaisirs vieillots, c’est le programme que nous propose le très très discret, héros des années 60, Long Chris.

Pour les plus calés, Long Chris n’est pas un inconnu. C’est un proche de Johnny Hallyday. Ils se brouillent lorsque notre regretté Jojo épouse la fille de Chris, Adeline. Et pourtant, Long Chris vaut mieux que les pages people: c’est un artiste attachant.

Il a écrit de nombreuses chansons dont Gabrielle, valeur absolue de Johnny Hallyday. Sous son nom, sa discographie est très limitée. Long Chris avait tout quitté pour le monde des antiquités, son autre passion. La reconversion était totale. Mais en 2017, il donne une suite à son album de 1966, Chansons bizarres pour gens étranges. Et voici donc un troisième volet à 76 ans.

La voix est un peu hésitante mais le rock est intact. Simple. Binaire. Bizarre selon les critères de 2018. Aidé par Gregoire Garrigues, musicien couteau suisse, ils découpent ensemble ce rock à la française, plutot sensible, toujours aiguillé par Dylan et les plaisirs évidents des années 60.

C’est décalé. Mais attachant. On tombe sous le charme avec une ballade comme Je me suis Réveillé dans ton Matin. On sourit lorsqu’il ouvre le placard rempli de fantomes du rock’n’roll. Produit sans fioriture, c’est un peu kitsch mais cela fait tout le charme de l’album.

Car il semble y croire encore. Ca fait de lui un type bizarre. Et nous, des auditeurs étranges!

Milano records – 2018