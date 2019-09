Faites nous confiance et embarquez!



On vous prévient que la barque est assez vétuste. Basse guitare et batterie. A la voix, vous trouverez une hollandaise qui aime gronder et pousser la chansonnette.



Elle a visiblement beaucoup aimé le rock minimaliste des années 90. A l’heure où les Breeders refont surface, la chanteuse et son groupe montre que la jeunesse sait retenir la leçon. Les compositions de Pip Blom sont donc simples mais sacrément électriques.



Les Sonic Youth ou Pavement apprécieraient. Les dissonances sont absolument contenues et distinguées. Les notes tapissent des mouvements musicaux qui dépassent les apparences. Ce n’est pas une succession de chansons proches de l’amateurisme



Heureusement, ca tangue. C’est du rock bien libéré. La radicalité est une preuve de sincérité. La sophistication c’est bel et bien de la planquer dans des chansons simplifiées jusqu’à la vérité du rock’n’roll.



On navigue au milieu d’un océan de titres réussis et purifiés. L’énergie est soft mais accrocheuse. La pochette est sublime mais cet immeuble bleu cache une marée de belles surprises!



On ne veut plus abandonner le navire.





Pias – 2019