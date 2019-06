Armistice day: live at the domain

Attention nous sommes encore en Australie et on a retrouvé un vieux vestige qui tient encore debout!

C’était fini. Vous n’auriez jamais du revoir le groupe Midnight Oil, auteur de quelques succès dans les années 80. Des hymnes écologistes qui passaient bien entre du Johnny Clegg et du U2. Un cauchemar pour certains mélomanes.

Le groupe s’est séparé en 2002. Le charismatique chanteur, l’impressionnant Peter Garrett, se lançait dans la politque. Heursuement il est revenu à la musique. Après un album solo, le chanteur rappelle ses copains et c’est parti pour une tournée mondiale.

Cela donne donc un album qui réunit des années et des années de carrières. Et une grosse méprise. Midnight Oil n’a pas fait que la soupe dans les années 80. Il s’agit d’un solide groupe de rock. A l’ancienne.

Les premiers disques étaient un peu punk. Les musiciens assurent toujours et encore. Le répertoire est riche en pétarades électriques et en refrains efficaces. Diesel & Dust, l’album de tous les succès, en 1987, était une erreur.

Pacifistes, écolos et tout ce qui ferait vomir un conservateur de chez nous, Midnight Oil est un vrai groupe d’énervés qui n’a pas vraiment perdu avec sa parenthèse politique. Garrett chante encore très bien. Les instruments se répondent parfaitement. L’ivresse du “jouer ensemble” persiste.

Ce résumé live de leur longue carrière offre des moments datés mais souvent divins car le quintet s’accroche à ses convictions, musicales et philosophiques. Ils semblent dire que les idéaux ne meurent jamais ou sont terriblement d’actualité. Midnight Oil a été enterré un peu trop vite. Ce live est une preuve d’une certaine vivacité d’esprit et d’exécution que l’on ne semble plus connaitre dans le rock. Nos stades font résonner des musiques bien fades aujourd’hui!

Sony – 2019