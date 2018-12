APRES L’INOMMABLE « JUSTICE LEAGUE » QUI A DÉFINITIVEMENT FLINGUÉ LA FRANCHISE DE SUPER HEROS, JE N’ATTENDAIS VRAIMENT PLUS RIEN DES STUDIOS DC ET DE LA WARNER A CE NIVEAU LA.

C’EST DONC SANS APPRÉHENSION QUE JE VOIS DONC CET AQUAMAN. CETTE CREATURE MI HUMAINE MI POISSON. CE DIEU DES MERS TEL UN POSEIDON QUI S’ECHOUE SUR LA TERRE AVEC SA MASSE DE MUSCLE, ET SON TRIDENT. VISUELLEMENT C’EST TRES REGARDABLE, MALGRÉ QUELQUES FONDS VERTS QUE L’ON VOIT, ET BIEN SUR DES SÉQUENCES DEGUEULASSE DONT ON A L’HABITUDE, (FAUT PAS DECONNER ET NOUS FAIRE OUBLIER QU’ON REGARDE UN DC!) L’ENSEMBLE EST TRAVAILLÉ ET TRES AGRÉABLE.

C’EST AVEC SURPRISE QUE J’APPRÉCIE CELUI LA. CERTAINS UNIVERS DONT L’ATLANTIDE, SONT MAGNIFIQUES ET RAPPELLENT « VALERIAN » A BIEN DES ÉGARDS (CE N’EST PAS LA CAME DE TOUS, JE SAIS) ET DU « THOR RAGNAROK ». MAIS ALORS DC VA T’IL UN JOUR TROUVER SA MARQUE DE FABRIQUE ? J’ENTENDS DEJA LE « DC C’EST PLUS SOMBRE » MOUAIS OK MAIS CE N’EST PAS MIEUX POUR AUTANT !

LE PROPOS PEUT L’ETRE MAIS CE N’EST PAS POUR CELA QU’ON NE DOIT RIEN VOIR. LA LUMIÈRE CA SE TRAVAILLE AUSSI DANS L’OBSCURITÉ ET LA ELLE EXISTE. LE BON HUMOUR, C’EST DEJA PRIS DEPUIS UN MOMENT PAR MARVEL, QUI LE TRAVAILLE A MERVEILLE, COMME TOUT LE RESTE AUSSI EN FAIT.

DÉSOLÉE MAIS FAUT ARRETER DE SE MENTIR QUANT A LA QUALITÉ D UN STUDIO PAR RAPPORT A L’AUTRE. MARVEL C’EST TELLEMENT MIEUX A TOUS LES NIVEAUX QUE REGARDER UN DC DEVIENT PRESQUE RISIBLE ET JUBILATOIRE MAINTENANT ET C’EST PEUT ETRE CA LEUR TOUCHE.

ASSUMER LE KITSCH COMME ILS LE FONT SI BIEN AVEC LEUR SERIE TV, « DC LEGENDS PF TOMORROW », OU MEME « SUPERGIRL ». C’EST PEUT ETRE LA DIRECTION QUE DOIT PRENDRE LE STUDIO AVANT DE COULER INDÉFINIMENT ET C’EST CONTRE TOUTE ATTENTE, CE QU’ON OBSERVE DANS AQUAMAN. ENFIN ! CE N’EST PAS UN CHEF D’OEUVRE MAIS APRES AUTANT DE NAVETS, (DANS LES DERNIERS FILMS SURTOUT) CELUI CI EST PLUS APPRECIABLE, QUE LES AUTRES.

C’EST DECALÉ, DROLE ET ABSURDE. IL YA DE BEAUX EFFORTS, DEJA, NICOLE KIDMAN EN BAD ASS QUI BASTONNE AU DÉBUT, C’EST INATTENDU ET J’AIME CA. (RAJEUNIE AUSSI LA NICOLE, HO WAIT), JASON MOMOA EST PARFAIT. IL A LA CARRURE QU’IL FAUT. IL EN IMPOSE GRAVE. RIEN A DIRE DE CE CÔTÉ LA. AMBER HEARD, ÉGALE A ELLE MEME ET PATRICK WILSON A RAISON DE FAIRE TREMPETTE, CA LE RAJEUNIT.

POUR UNE FOIS LA CHRONOLOGIE EST RESPECTÉE ET L’INTRIGUE TIENT LA ROUTE. C’EST BIEN ECRIT ET ENCORE UNE FOIS LE FILM ASSUME SON CÔTÉ GROS NANAR DES MERS. LA MUSIQUE AUSSI JOUE UN RÔLE IMPORTANT, BIEN QU’ABOMINABLEMENT MAUVAISE, LE MOT EST FAIBLE SURTOUT QU’ELLE EST NON STOP, MA FEMME LA COMPARE MÊME A ROSS DE FRIENDS QUI JOUE DU CLAVIER ! MAIS QUITTE A ALLER AU BOUT DU BOUT, ELLE ACCENTUE CETTE TOUCHE RIDICULE ET COLLE DONC TRES BIEN AVEC LE FILM.

LA CONSTRUCTION DES PERSONNAGES FONCTIONNE. LE TOUT EST TRES FLUIDE, ET BIEN CHORÉGRAPHIÉ. AVEC DE SUPER PLANS SÉQUENCES, LA PLUPART SE PASSANT SOUS L’EAU, C’EST ASSEZ BLUFFANT DE CRÉDIBILITÉ. JE SUIS LA PREMIÈRE SURPRISE D’AVOIR AIMÉ CE FILM, C’EST ASSUMÉ SANS PRÉTENTION ET CA CA EXACTEMENT LA OU CA DOIT ALLER. ON EST PLUS DANS LE FILM D’AVENTURE SURNATURELLE QUE DE SUPER HEROS. C’EST EN MODE JUSTICE GEEK UNDER WATER. UN PEU LONG MAIS QUI VA EN PROFONDEUR (PAS MAL HEIN?!). NON VRAIMENT, BEAU RATTRAPAGE DE DC, QUI VA ENFIN PEUT ETRE SE SORTIR LA TÊTE DE L’EAU. (CELLE LA AUSSI FALLAIT QUE JE LA FASSE!).

AVIS AUX AMATEURS

Avec Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman et Willem Dafoe – Warner bros – 19 decembre 2018 – 2h20