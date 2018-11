Le disque kawai et punk de l’automne!

Parce qu’elles sont toutes mignonnes nos trois punkettes de The Lilix & Didi! Les grandes marques impriment désormais des tshirts Ramones, Clash ou Motorhead. Les trois adolescentes se sont mises à les écouter.

Ainsi que des choses plus françaises comme les Wampas et Renaud. Le rock. Le pur. Le dur. Celui qui fait suer et cracher. C’est cela qu’elles aiment. Elles jouent donc vite et fort, aidées par un adulte guitariste.

Les voix sont hautes perchées et vont bien au punk à l’ancienne. Elles célèbrent leurs héros et s’amusent visiblement beaucoup à maltraiter la bienséance et les conventions d’aujourd’hui. Elles vont faire pleurer les vieux schnoks ou notre vieil ami Philippe Manoeuvre. Leur reprise de Boom Boom Boom est assez réjouissante. De toute façon, elles brisent toute envie de critiquer car les musiciennes sont passionnées! Cela s’entend: c’est une grande qualité sur un album!

En avance sur leur âge, elles assurent avec leurs titres qui dépassent une seule fois les trois minutes. Elles respectent le cahier des charges et jouent sans réserve. Pour ceux qui critiquent tout le temps les jeunes, voilà un disque qui réconcilie avec la jeunesse… si on aime l’énergie pétaradante, la transpiration, les doigts d’honneur et le bon vieux punk des familles!

En tout cas, Young Girls Punk Rock nous venge des Kids United!

M&O Music – 2018