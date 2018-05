We the people of the soil

Et si le meilleur groupe de rock old fashion était Landais?

Copains du groupe Fishbone, Phil et Malcom, du coté de Mont de Marsan, ont sorti les guitares et la batterie pour fonder The Inspector Cluzo. Dix ans plus tard, le duo est devenu une institution. Leur premier album était un bon gros concentré de rock et de funk à l’ancienne. Avec une envie certaine d’en découdre avec le son bien poli.

Ils ont évolué. Le rock est devenu plus prononcé et l’expérience paysanne des bonhommes a fait de leur son, un rock du terroir, sincère et fier. Les deux gaillards se lachent en concert et leurs chansons sont de gros morceaux âpres et lyriques. Bref, du rock comme aux Etats Unis mais avec une saveur bien franchouillarde.

Impossible de résister au charme de The Inspector Cluzo. Les Rockfarmers ont le rock souriant, généreux et simple. Les paroles sont douces et servis sur des riffs incroyables. Le duo se la joue justicier cette fois ci. Ils nous réconcilient avec la production française. De Gascogne, ils nous proposent une énergie électrique absolument séduisante.

Ils en font trop. Parfois. Mais ils sont assez désarmants avec leur rock binaire qui sent bon la chlorophylle et les cuites au vin. L’herbe est plus verte ailleurs. Pourtant le champ du groupe a la même saveur que les grandes prairies américaines, celles d’autres barbus comme ZZ Top par exemple. En tout cas, le groupe depuis dix ans, cultive un petit coin de paradis rock!

Fuckthebassplayer records – 2018