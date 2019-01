Springsteen on Broadway

Bonne année à tous! L’année ne peut que bien commencer en compagnie du Boss qui fait en plus le comédien avec une aisance incroyable. Man of the year? Déjà!

N’imaginez pas l’énième album live de Bruce Springsteen. Pensez: théâtre, mise en scène, musique et beaux discours! Bruce Springsteen est une figure quasi mythique du rock’n’roll. Sa parole est d’or. Il est respecté. Le temps se casse les dents sur sa hargne et son inspiration. Son rock est intemporel, engagé et poétique.

Il tourne autour de la planète entière. Ses concerts sont toujours aussi généreux. Rien ne semble arrêté ce working class hero qui a un panache sans précédent. Tout le monde l’aime. Même ses ennemis! Dans l’Amérique de Trump, le gars de Asbury Park apparait comme un grand sage. Intouchable.

Durant cette période trouble aux Etats Unis, Springsteen semble s’être retiré dans un endroit pour le moins inédit. Une salle de théâtre à Broadway. Il ne se lance pas dans le One man show. Non, le héros de Born In USA s’offre un an d’introspection autour de quelques chansons et de nombreux souvenirs.

Le bougre est drôle. Il sait mettre en scène des tonnes d’histoires. Il se raconte avec sa guitare, son épouse et des mots simples, percutants et très souvent intelligents. Il n’a pas besoin de son E Street Band ou d’une salle de 80 000 personnes pour démontrer l’importance de son style, de ses réflexions et de sa place dans le monde culturel.

Cela donne donc un disque bavard mais surtout Netflix propose une captation simple de ce spectacle pourtant grandiose, dans son approche de l’intime. Durant deux heures trente, on est captivé par ce type à la gueule carrée et à la tendresse d’un gros lourd. La voix est rauque et incontournable. Mais la façon dont il s’adresse à nous est nouvelle, et franchement agréable.

A bientot 70 ans, Springsteen est toujours combattif et curieux de tout. Il prouve qu’il est un artiste complet et un momunent toujours bien vivant! La meilleure facon de commencer 2019, c’est surement de se remettre de la St Sylvestre en écoutant le boss.

Netflix – 2018 et double album