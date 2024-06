Soleil et audace, que diable !

Bon au début c’était une chronique pour appeler le soleil à nous réchauffer les os mais depuis quelques heures, cette chronique est un peu plus militante. Car oui la musique est la meilleure porte sur le Monde. Oui la musique aide à comprendre ce qu’il se passe ailleurs. Oui, la musique aide à la démocratie.



Et on aime l’énergie de Mdou Moctar, musicien hanté en permanence par Jimi Hendrix et sa rage positive. Son nouvel album a tout de l’œuvre rock’n’roll qui ne veut pas être simplement exotique. Les riffs sont surpuissants et dépassent toutes les limites.



Le Nigérien ne prend pas l’auditeur avec des pincettes. Il impose des choix qui bousculent. On savait que le Sahel pouvait inspirer les musiciens mais il sort toujours d’une colère saine et électrique.



Funeral for Justice est engageant et engagé. Il mélange la tradition avec la virtuosité. Mdou Moctar est un guitar hero. Et n’imite pas les conventions occidentales. Avec sa culture touareg, il renforce l’idée d’un rock ultime, ancré dans la réalité et très présent. Parce que désormais, si ça ne plait pas à tout le monde, on peut se remplir de toutes les cultures, de toutes les qualités de chacun à travers la planète et cela donne un album irréel, politique et qui met les pieds dans le plat.





On retrouve cette vivacité d’esprit chez le belgo-congolais Baloji. Rappeur talentueux, il est devenu cinéaste, l’année dernière avec Augure, film étrange. Il sort désormais un album autour du film. Comme le film s’articule autour de quatre personnages, l’album s’inspire des protagonistes qui montrent toute la richesse de la diversité culturelle. L’album prend ses repères autour d’un impétueux rap et la rumba congolaise.



Mais l’ambition est tout autre. Les musiques enroulent différents styles pour arriver à une vraie sorcellerie sonore (le film parle justement de sorcellerie) qui se révèle fascinant. Baloji et tous ses invités enchaînent trente six morceaux qui peuvent être efficaces ou ésotériques.



Il caresse puis cogne. L’artiste rassemble avec une aisance saisissante tout ce qui nourrit ses doutes et ses joies. La création enveloppe le projet : c’est peut être un album copieux mais il impose un type à l’aise dans son époque, conscient des dangers et heureux de célébrer son temps, ses envies et ses combats.





Lass joue sur un tout autre registre mais sa musique est aussi consciente du Monde qui l’entoure. Passeport est un album lumineux. Le Sénégalais a bien l’envie de nous faire danser mais il s’impose une introspection qui relève de l’exaltation et le plaisir.



A ce moment où les frontières semblent à nouveau se dessiner dangereusement, son style est une bouffée d’air et une preuve que l’on a le droit de ne pas être qu’une figure figée dans un académisme ou des poncifs réducteurs.



Passeport est justement un disque qui s’autorise à rire, pleurer et prendre tout ce qu’il y a de bon à droite et à gauche. Lass, marqué par sa rencontre avec le groupe Synapson, jongle avec les sonorités joyeuses et entraînantes. Ça n’empêche pas un constat un peu amer mais la musique se roule dans un optimisme que l’on ne connaît plus, y compris dans la production pop.



Alors oui, ces trois albums soulignent que l’on est fait de plein de petites choses, venues d’ici ou d’ailleurs Et que c’est une grande qualité. Une vraie preuve d’humanité et un appel à l’audace…