L’album le plus… Noel de l’année. Il vient de Broken Arrow dans l’Oklahoma et il dépoussière le genre avec des idées antiques. Un joli tour de magie!

Non, cette année vous n’entendrez pas une énième chanson de Noël chantée par cette dinde de Mariah Carey. Non, non, cette année vous n’aurez pas à sortir le vieux vinyl de Frank Sinatra pour fêter le petit Jésus et le repas en famille qui dure toujours trop longtemps.

Nous, à Etat Critique, on vous a trouvés un chouette album original pour les fêtes d’année. D’une certaine manière, les traditions sont respectées: c’est du véritable rockabilly. Pas celui de vos parents. Mais de vos grands parents. JD McPherson n’a même pas du écouter Elvis Presley! Il s’est arrêté avant!

Il a les cheveux gominés et une belle et gros guitare boisée qui plaque des accords solides et efficaces. Depuis trois albums, le quadragénaire défend un rock de l’antiquité, avec des trompettes clinquantes, des choeurs innocents et des pianos qui rêveraient d’être détruits pas Jerry Lee Lewis. Ce sont des albums d’une trentaine de minutes: une décharge de mélancolie mais interprétée sans nostalgie. Le bonhomme écrit des chansons originales: il en a sous la banane!

La musique de JD McPherson est terriblement rétro mais surtout, elle est bien vivante! Impressionnante démonstration avec cette tradition du disque de Noel. Le musicien s’amuse comme un petit fou, avec un humour dévastateur (il envisage sur une chanson le divorce du petit papa noel) et des titres courts qui s’enfoncent directement dans votre mémoire.

C’est nouveau: à une époque où l’on regarde toujours derrière soi, où l’on fait des bilans dans tous les sens, ce disque est le meilleur compromis! Vieillot et neuf à la fois! Un beau cadeau en tout cas!

New west records – 2018