Quand je serai un homme – Catherine Hauseux et Stéphane Daurat – Théâtre de l’Essaïon à Paris

” C’est quoi un homme ? Comment devient-on un homme ? “

Elle est seule en scène devant son ordinateur écrivant les témoignages d’hommes interrogés sur la problématique de la masculinité. Auteure mise en abîme et comédienne sur scène, Catherine Hauseux articule ainsi chaque récit de vie, chaque témoignage joué par Stéphane Daurat.

Interprétés avec justesse, les cinq personnages masculins au travers de plusieurs générations se succèdent et tentent de répondre par des récits de vie aux questions « c’est quoi être un homme ? Comment devient-on un homme ? Le comédien enchaîne ainsi les témoignages et par la multiplicité des points de vue et des paradoxes approche ainsi, parfois en posant des problèmes, parfois des anti-problèmes et des stéréotypes, la définition de ce que pourrait être un homme aujourd’hui, ou plutôt ce qu’il n’est plus.

Avec sincérité et simplicité, les personnages soulèvent le questionnement des hommes dans leurs relations avec les femmes, dans la gestion des tâches au quotidien, dans leurs relations avec d’autres hommes, sexuellement et socialement, dans leurs relations avec leur père, leurs enfants, leurs animaux et démontrent avec humanisme que les catégorisations, les cases dans lesquelles on essaie de les ranger sont poreuses. Qu’une forme d’universalité transcende bien les genres.

Didactique, humble, réaliste et assez efficace dans sa forme comme sur le fond, le spectacle peut se voir en famille et ne manquera pas de susciter des débats intergénérationnels, de faire grincer des dents ou de faire sourire. Chaque spectateur se reconnaîtra et pourra mesurer l’écart entre le représenté et son vécu dans un monde en pleine transformation sur le sujet. Le débat reste encore ouvert et des chemins à parcourir. Un spectacle d’utilité publique.

Du 17 au 31 juillet 2021,

les jeudis et samedis à 19h15

Théâtre de l’Essaïon