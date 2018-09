Mission impossible: fallout

JE VAIS Y ALLER FRANCO, JE SUIS UN PEU DÉÇUE, J’AI CARREMENT PRÉFÉRÉ LE ROGUE ONE, VOILA CA C’EST DIT ! BOUHOU MOI !!! LOL ! ON CONNAIT TOUS MON ADORATION POUR TOM TOM ET PAS QUE DANS LES MISSIONS IMPOSSIBLES MAIS POUR CEUX QUI SE DEMANDE JUSQU’OU PEUT ALLER TOM CRUISE, ET BIEN LOIN, TRES LOIN.

IL COURT TOUJOURS AUSSI BIEN MON SALAUD ! A CHAQUE MISSION, SES PROPRES CASCADES TOUJOURS PLUS FOLLES QUE LES PRÉCÉDENTES! DES MISSIONS CRESCENDO, TOUJOURS PLUS OUF (JE CONSIDERE LES 2 PREMIERS LES MOINS BONS DE LA FRANCHISE). ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE!

LE PSYCHOPATHE SEAN HARRIS AKA SOLOMON LANE EST DE RETOUR. IL EST TOUJOURS AUSSI CHARISMATIQUE ET FLIPPANT. REBECCA FERGUSSON EST AUSSI LA. INEDIT DANS LA FRANCHISE DE FAIRE REJOUER SES SECONDS RÔLES (SAUF POUR MICHELLE MONAGHAN MAIS CA C’EST NORMAL FAUT BIEN QU’IL AIT UN REPÈRE QUI LE RAMÈNE SUR TERRE LE TOM TOM ) MAIS DANS MON COEUR Y’A PAS PHOTO HEIN, ISLA FAUST JE LA KIFFE, MI-ANGE MI-DEMON, OU COMME TOUJOURS, ON NE SAIT JAMAIS A QUI SE FIER, TOUT COMME L’EQUIPE DE L’IMF.

CE VOLET QUI JE L’ESPÈRE QUAND MÊME (OUI HEIN), NE SERA PAS LE DERNIER, EST AUSSI LE PLUS LONG SORTI CE JOUR. UN PEU TROP LONG PERSONNELLEMENT, MAIS C’EST QU’ILS ONT DES CHOSES A DIRE, MAIS SURTOUT A PROUVER, ENCORE UNE FOIS.

ALORS BIZARREMENT, J’AI EU PLUS L’IMPRESSION D’ATTENDRE LA PROCHAINE CASCADE PLUTOT QUE DE SUIVRE LE SCÉNARIO. DOMMAGE DONC, D’AUTANT PLUS QU’A PART LES COURSES POURSUITES HABITUELLES DONT CELLE DE LA MOTO DANS PARIS, ENIVRANTE ! ET LES SCÈNES DE COMBAT GRANDEUR NATURE PARFAITEMENT EXÉCUTÉES, AUCUNE AUTRE NE M’A TRANSCENDÉE (ET OUI, PAS MÊME LA DERNIÈRE…).

J’AI TROUVÉ QUE C’ETAIT UN PEU TOO MUCH ET QUE CA METTAIT DU TEMPS A COMMENCER. IL Y A UN PEU TROP DE REBONDISSEMENTS DANS TOUT LES SENS ET QUI POUR LE COUP NE SERVENT PAS LE FILM PUISQUE L’ON SE DOUTE A PEU PRES DE TOUT CE QUI S’Y PASSE.

JE PRÉFÈRE QUAND CA RESTE SIMPLE ET ENCORE PLUS EFFICACE. A ME LIRE VOUS VOUS DEMANDEZ BIEN POURQUOI CETTE SUPER NOTE ? ET BIEN POUR LA MUSIQUE, WHAT ELSE ?! MAIS NON MAIS IL EST VRAI QUE LA MUSIQUE EST GÉNIALE !

ENCORE PLUS MIEUX ET PRENANTE QUE DANS LES AUTRES. MAIS CE N’EST PAS CA QUI HAUSSE MA NOTE, CA RESTE UN SUPER FILM D’ACTION, UN TRÈS BON MISSION COMME ON LES AIME: PUTAIN TOM 56 ANS JUSTE WAHOU !

MAIS MES EXIGENCES SONT REVUES UN PEU PLUS A LA HAUSSE, ET C’EST COMPLÈTEMENT LÉGITIME. ( D’AILLEURS ON EN PARLE OU PAS DU GENERIQUE DE DEBUT ?! ON DIRAIT UNE VIEILLE DEMO DE SERIE TV). ON EN REPARLE DANS 3 ANS QUAND JE REVERRAI CELUI CI AVANT LE PROCHAIN, MON OPINION AURA PEUT ÊTRE CHANGÉE COMME J’AI REVU A LA HAUSSE MA COPIE SUR MI 5, ROGUE ONE. EN ESPERANT QUE MON MESSAGE NE S’AUTO DETRUIRA PAS DANS 1 MINUTE…

AVIS AUX AMATEURS

Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill et Simon Pegg – Paramount – 1er aout 2018 – 2h25