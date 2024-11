Machine de cirque, La Scala Paris

En pensant au cirque, j’ai en tête l’image des grandes maisons circassiennes (leur côté parfois un peu démodé) et la sortie du dimanche sous les chapiteaux rouges. Cependant, avec Machine de Cirque, l’approche est bien plus innovante : c’est un conte poétique et moderne qui reprend certains codes de l’art en question sous un angle cabaret, avec beaucoup de finesse et d’humour. Alors, à 34 ans, il faut que je me rende à l’évidence : je suis encore une grande enfant qui s’émerveille des belles choses et des acrobaties spectaculaires.

Au tout début du spectacle, j’ai été un peu décontenancée par la cacophonie autour de l’ingénieux échafaudage fait de bric et de broc qui est la pièce maîtresse du décor (je pense que je ne m’étais pas encore remise de mon trajet bondé et lent de la ligne 8 du métro parisien), puis très vite je me suis laissée porter.

Entre numéros envoûtants en solo et acrobaties à plusieurs, mise à (demi)nu clownesque avec des jeux de serviettes à faire trembler d’angoisse et de rire, jonglages endiablés au rythme des percussions, habiles jeux de lumières, on ressent un bel enthousiasme et le sourire des artistes est particulièrement communicatif.

Je dis un grand bravo à l’équilibriste avec son magnifique numéro à bicyclette (qui m’a aussi fait culpabiliser de ne pas avoir suffisamment d’abdos et de réflexes ce qui m’aurait peut-être permis d’éviter une chute à vélo la semaine d’avant). Et sans trop en dévoiler, chapeau bas pour la prouesse du numéro final : j’étais bouche bée et a priori je n’étais pas la seule si j’en crois les réactions du public.

Les six trublions de cette compagnie québécoise à succès (plus de 300 000 spectateurs depuis 2013) ont su me cueillir, j’ai souri tout le long et souvent ri. Je leur dis donc merci de m’avoir sortie de ma torpeur parisienne.

Du 12 novembre 2024 au 5 janvier 2025

La Scala Paris

Mise en scène Vincent Dubé

Avec William Borges, Olivier Buti, Francis Gadbois, Andras Jagudits et Matthes Speidel

Musicien (en alternance) : Jérémie Carrier, Olivier Forest et Frédéric Lebrasseur

1h30

De 13€ à 52€

A partir de 6 ans