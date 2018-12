Les photos insolites des présidents de la Ve République

Juste avant ou juste après Noël, on peut encore faire des cadeaux. Et ce bel ouvrage peut être un choix judicieux. Broché, sur papier glacé et riche en illustrations, il se feuillette avec curiosité et se lit avec intérêt.

Il retrace tout d’abord en quelques lignes les présidents précédents et l’histoire de la France aux XIXe et XXe siècles. Du Second Empire à aujourd’hui, en somme. Ah, la IVe République et ses nombreux dirigeants politiques…

Du général De Gaulle à maintenant, les présidents semblent moins figés que leurs prédécesseurs, figures d’un autre temps, si lointain finalement. Et que de grands personnages aux côtés de ces grands hommes ! JFK et Jackie Kennedy, Obama, Poutine, Brigitte Bardot, les derniers papes, mais aussi Pablo Picasso et Johnny Hallyday.

Car dès les années 1960, la modernité est en marche, et les chefs d’État se doivent d’être ouverts au monde, à la culture populaire et à l’art, entre autres. On pense évidemment à Georges Pompidou, qui apparaît souvent dans des attitudes décontractées, comme cet ancien professeur de Lettres l’avait voulu dès le début. Idem pour son successeur, Valéry Giscard d’Estaing et son fameux accordéon.

François Mitterrand apparaît davantage comme un leader hautain et les suivants plus accessibles et modernes. Grâce à tous ces superbes clichés de Paris-Match, que ce soit en couleur ou en noir et en blanc, le lecteur a ainsi une réelle proximité avec ces personnages.

Caroline Pigozzi, l’un des deux auteurs de ce livre, est grand reporter à Paris-Match et rappelle dans cet ouvrage ce fameux slogan du magazine : « Le poids des mots, le choc des photos ». Paris-Match est intemporel, et chaque numéro nous rappelle que l’Histoire, c’est aujourd’hui. Philippe Gouillaud, journaliste politique, s’est lancé dans ce projet avec sa consœur parce qu’ils partageaient la même passion et voulaient la mettre en commun, en utilisant émotions et souvenirs.

Un beau livre nécessaire pour fêter les 50 ans de la Ve République qui, malgré ses détracteurs, est toujours « debout ».

Les photos insolites des présidents de la Ve République,

Caroline Pigozzi et Philippe Pigouillaud,

éditions Plon