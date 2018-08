Le roi de la polka

Le blues du rêve américain!

Jan Lewan est une star en Pennsylvanie. Jovial, d’origine polonaise, il défend la tradition en chantant la polka sous toutes ses formes. Avec un orchestre. Un type déguisé en poulet. Une autre déguisée en ours et une volonté farouche surtout de réaliser son rêve.

Il possède une petite boutique dans un bled paumé et pourtant il veut être à la tête d’un empire autour de la célèbre danse. Sa femme l’admire. Sa mère redoute ses magouilles. Ses voisins sont prêts à lui donner de l’argent avec des bénéfices astronomiques. Candide, Jan Lewan va devenir un sympathique escroc qui chante!

Le fisc va donc s’intéresser à ce drôle d’artiste, qui radine sur tout mais qui génère un business dangereux connu sous le nom du schéma de Ponzi. L’embrouille est connue. Elle continue aujourd’hui d’alimenter les pages économiques ou judiciaires.

Mais ce Lewan a fait cela avec un naturel assez désarmant. Maya Forbes, la réalisatrice, ne le juge pas. Elle le laisse face à ses problèmes et observe. C’est la bonne idée du film: ne pas faire dans la démonstration facile.

Lewan est un bon gars mais il ne peut pas s’empêcher de rêver son american way of life, avec l’argent des autres. Jack Black, avec sa rondeur habituelle, rend le personnage encore plus attachant que le vrai, puisque bien entendu tout ceci est une histoire vraie.

Le gout du kitsch est assumé par la réalisatrice, productrice de Larry Sanders et donc fine connaisseuse de l’humour doucement subversif. Le comédien fait son numéro habituel. Il le fait bien et permet quelques ambiguités sur les réalités de l’Amérique et de ses opportunités. Discret, le film est appréciable par son humilité et la tendresse qu’il a pour ses personnages. Loin du Loup de Wall Street, venez découvrir le louveteau de Pennsylvanie!

Avec Jack Black, Jenny Slate, Jason Schwartzman et Jacki Weaver – Netflix – 2018