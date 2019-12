Jupiter side car

Dernier groupe à avoir fait la première partie de Tom Petty, The Shelters respecte la tradition.



Ce sont des Californiens. Des êtres assez solaires. Ils pourraient vivre dans une autre dimension, où l’hédonisme serait roi et le plaisir, constant. Chase Simpson, Josh Jove et Sebastian Harris forment donc The Shelters, un groupe qui a accompagné un temps feu Tom Petty et ses heartbreakers.



Il leur a donné quelques conseils. Cela s’entend sur ce deuxième album qui fait et sonne rock’n’roll. Le trio soigne le look et surtout leurs chansons toutes faites pour être écoutées sur une autoroute américaine sans fin…



C’est une bande son très californienne. On bronze en l’écoutant. On ne s’étonne pas du style assez fm mais jamais désagréable. Les guitares sont rutilantes et les refrains se fredonnent gentiment.



Effectivement le mentor n’est plus là mais la tradition est respectée. Ils sont dans le vintage mais surtout dans l’accomplissement d’une mission quasi spatiale. Ce sont des extraterrestres ces gars là! On se demande même comment c’est possible de faire du rock de cette façon, si clinquante, si conventionnelle. Mais finalement, ce n’est pas si mal.





Warner – 2019