Hotel Artemis

DOMMAGE QUE LE DEBUT DU FILM NE COMMENCE PAS A L’HÔTEL, ON A L’IMPRESSION DE SE TROMPER DE FILM. BON C’EST VRAI QUE J’Y SUIS ALLÉE A L’AVEUGLE .

LA FAUTE A JODIE, SON SIMPLE NOM ME SUFFIT A LA SUIVRE DANS LES SALLES OBSCURES. WEAK WEAK ! ET J’AI PRESQUE EU L’IMPRESSION DE RETOURNER DANS “INSIDE MAN” PENDANT 1 SECONDE DANS L’INTRO. POUR LE COUP SON PERSONNAGE A PRIS UN SACRÉ COUP DE VIEUX.

LA NURSE JODIE UN PEU FOFOLLE A LE CONTRÔLE DE TOUT, DE SON HÔTEL QU’ELLE NE QUITTE D’AILLEURS JAMAIS, “Y SORTIR EST PLUS DUR QU’Y ENTRER”. AUX PETITS SOINS POUR SES RÉSIDENTS POUR LA PLUPART PERMANENTS. NE JAMAIS SOUS-ESTIMER LE POUVOIR ET LE SAVOIR D’UNE FEMME MURE, CA C’EST SUR !

DANS CET HÔPITAL “AU BLACK” SOUS COUVERTURE D’HÔTEL AVEC TOUT LE CHARME ART DÉCO ASSOCIÉ A LA TECHNOLOGIE FUTURISTE. ON SE CROIRAIT PRESQUE DANS UN BLADE RUNNER SOUS TARANTINO, C’EST TRÈS TRÈS CHELOU.

SOUS SES APPARENCES DE GROSSES PRODUCTIONS AVEC DE GRANDS ACTEURS COMME JODIE, SOFIA BOUTELLA, JEFF GOLDBLUM, C’EST AUSSI UN LEURRE POUR UN FILM PLUS INTIMISTE ET TRÈS INDÉPENDANT. OU IL FAIT PLAISIR DE VOIR CE GENRE D’ACTEURS.

DANS UN FUTUR CRADE ET APOCALYPTIQUE OÙ CET HÔTEL EST LE SEUL MOYEN DE S’EN SORTIR SOUS RÉSERVE D’ANONYMAT. CA PARLE BEAUCOUP, ON SE DEMANDE BIEN OÙ CA VEUT EN VENIR (AGAIN, REGARDER LA BANDE ANNONCE M’AURAIT PEUT ÊTRE AIDÉ, QUOI QUE !), EN TOUT CAS Y’A DE L’AMBIANCE, DU DÉCOR, LE TOUT EST COHÉRENT.

J’AI PAS DIT QUE CA ME PASSIONNAIT MAIS AU MOINS L’ENSEMBLE DÉCALÉ OÙ DEAMBULENT DES PERSONNAGES ATYPIQUES A LE MÉRITE DE SUSCITER MON INTÉRÊT MAIS DE LA A REVENIR PASSER UNE NUIT À L’HÔTEL…

Avec Jodie Foster, Charlie Day, Sterling K Brown et Sofia Boutella – Metropolitan film export – 25 juillet 2018 – 1h35