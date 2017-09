Gérald Genty s’amuse avec les enfants. Ca fait un disque. Et en plus il est bon!

Gérald Genty n’est pas très sérieux mais il est doué. Il aime les petites histoires simples, drôles et rapides. Il peut écrire une vraie mélodie ou simplement quelques lignes pour faire rire. Il compose de courtes fables avec de l’humour salvateur. Il frole la poésie avec ce sens découpé et dadaïste de la musique!

Il revient donc accompagné de deux bambins qui commentent les chansons ou s’inscrustent sur les titres. Gerald Genty sort son quatrième album mais heureusement ce n’est pas celui de la maturité. C’est tout le contraire.

En trente trois minutes, le chanteur réussit trente huit chansons rapidement exécutés mais toujours légères. Ca pourrait être le tout petit frère de Matthieu Boogaerts. Le minimalisme va très bien à Gérald Genty qui s’éclate comme un gosse dans une cour de récré.

Il se permet des fulgurances et de jolies mélodies. Il tournicote autour de jeux de mots plus ou moins foireux mais toujours joyeusement assumés. Il pourrait lasser mais cela va trop vite. Il rebondit d’idée en idée.

Il fait des bétises avec le sourire et rigole de tout! Il fanfaronne. En quelques secondes, il peut jubiler. C’est que l’on ressent tout le long de cet album au titre longuet mais bel et bien enfantin. On regresse avec bonheur en sa compagnie.

Si vous cherchez une alternative à Henri Dès ou Anne Sylvestre, ce disque a sacrément du style et du caractère!

Pias – 2017