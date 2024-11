Game Story, Ancienne Poste, Versailles

Voilà une expo qui fera plaisir à toute la famille, ados y compris !

A l’Ancienne Poste, nouveau lieu d’exposition aux volumes généreux, la Ville de Versailles a la bonne idée de proposer jusqu’au 13 avril 2025 une exposition consacrée à l’Histoire des jeux vidéos, une saga qui démarra en 1958 avec une bande d’ingénieurs qui a eu l’idée saugrenue de s’amuser avec un oscilloscope (mais si, souvenez-vous de vos cours de Physique-Chimie au collège !).



Je vous rassure tout de suite, Game Story n’est pas une rétrospective théorique et barbante, même si le contenu éditorial est assez encyclopédique. Car la bonne nouvelle, c’est qu’on peut jouer pour de vrai ! Il y a en effet une centaine de jeux jouables, de l’antique Pong sur console Atari jusqu’aux derniers jeux criant de vérité, en passant par les consoles Nintendo, SEGA, Playstation et autres hits, sans oublier des machines très confidentielles, voire rares.



Attention, Game Story n’est pas une exposition pour boomers ou quinqua nostalgiques, c’est vraiment un beau moment de partage, entre les visiteurs de tous âges, mais aussi au sein des familles.



Il y a tellement de jeux que les deux heures de visite maximum qui nous allouées à l’entrée ne sont pas de trop pour tout voir. Malgré l’affluence, on parvient à tester beaucoup de consoles, ordinateurs (Ah ! l’Amstrad CPC6128 ou l’Atari de mon adolescence !), mais bon, bien sûr, vous n’aurez pas le temps de terminer Zelda…



Pour résumer, j’ai envie de dire que, dans le public, tout le monde joue le jeu !





Jusqu’au 13 avril 2025

Ancienne Poste, 3 avenue de Paris, Versailles

du mercredi au vendredi 12H – 19H | samedi et dimanche 10H – 19H

tarif 7 € | GRATUIT POUR LES – 26 ANS

avec l’Association MO5 pour la préservation du patrimoine numérique