Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Quand Vin Diesel ne peut pas conduire ses grosses bagnoles dans la fameuse franchise pour fans de tuning, ce sont deux autres gros bras qui prennent le relais. Moins beauf mais toujours aussi crétin!



Le capital sympathie de Dwayne Johnson est intact malgré des faux pas assez catastrophiques dans sa filmographie. L’ancienne star du catch a néanmoins toujours cette complicité naturelle avec les spectateurs. Ca fonctionne!



Autre spécialiste de la “tarte dans la gueule, c’est aussi de l’acting”: Jason Statham. Mutique, chauve et britannique, la star de The Meg n’a aucun problème pour signer des oeuvres qui vont à l’essentiel: la baston. Mais il a un “je ne sais quoi” exotique!



Bref, les deux hommes sont des champions de la tatane et voilà qu’ils s’allient pour ce spin off de la saga mécanique. Cette fois ci, c’est le bon gros buddy movie. L’ancien agent de la cia et le vilain sur la voie de la rédemption doivent sauver le monde en se chamaillant et en collant des prunes au moindre personnage dans le décor!



Les vannes fusent. Les coups aussi. Idris Elba amène son petit coté sexy à l’affaire en jouant le méchant ricanant de service. Comme on est chez Fast & Furious, le film nous sermonne sur la famille et son importance. David Leitch, cascadeur devenu réalisateur de gros films d’actions avec des néons et des acteurs bankables (John Wick ou Atomic Blonde), respecte le cahier des charges mais semble plus détendu avec les deux gros bras qui se cherchent pendant plus de deux heures. Ca se chamaille et ca se bastonne. C’est la méthode. Elle est idiote. Elle est fiable commercialement!



Reste cette ravissante faute de casting: Vanessa Kirby. La jeune Anglaise n’est pas une bimbo et offre un cour gratuit aux deux costauds. Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes!