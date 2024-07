Enfermés, Amaia et Sophie Teulière, Funambule

Moi j’aurais voulu voir Le nectar des Dieux, l’histoire du vin en une heure au théâtre Funambule, mais je me suis retrouvé spectateur d’Enfermés, une pièce qui a pour thème les Escape games. C’est donc peu dire que je me suis identifié à Alex, ce personnage qui voulait juste aller récupérer un recommandé à la Poste et qui se retrouve contre son gré dans un escape game avec ses deux copines, Léa et Jo.



Nos trois protagonistes sont enfermés dans un escape game où ils sont censé trouvé le sceptre du Pharaon Pasmoualtournevis mais où ils vont finalement lutter pour leur survie. Bon déjà, j’ai horreur des escape game, des labyrinthes et autres palais des glaces ; rien que l’idée me fait frémir. Et je n’ai aucune admiration pour l’Égypte antique. Des mecs qui ne savaient pas dessiner et qui adoraient les chats, tu parles d’une civilisation…



Malheureusement, cette pièce qui n’était pas faite pour moi n’a pas réussi à me convaincre. J’ai souffert pendant un peu plus d’une heure, avec une furieuse envie de m’échapper, moi aussi.



Les autres spectateurs ont eu l’air d’apprécier et de s’amuser, particulièrement ceux qui ont (su garder) une âme d’enfant et qui ne sont pas de vieux râleurs comme moi. Il faut dire que les gags fusent à un rythme effréné et que les comédiens donnent tout ce qu’ils ont: ils jouent, chantent, dansent, se roulent par terre pour emporter le public et le faire participer activement à cette grande aventure en chambre close.



Jusqu’au 1er septembre 2024

Funambule Montmartre

La Compagnie des brunes

de Amaia et Sophie Teulière

avec Antoine Ody ou Antoine Demière, Laura Hatchadourian ou Charlotte Bottemanne, Sophie Teulière ou Laurine Mével

mise en scène Amaia

création lumières Robin Belisson

durée 1h15