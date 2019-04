DISNEY A LE VENT EN TROMPE, SI J’OSE DIRE! DÉJÀ LE 3EME FILM DE L’ANNÉE ET CE N’EST PAS FINI !

APRES « CENDRILLON », «LA BELLE ET LA BETE » OU ENCORE « LE LIVRE DE LA JUNGLE », IL EST A LA MODE DE REDONNER VIE EN PERSONNE, AUX PERSONNAGES AYANT FAIT LA RENOMMÉE DE DISNEY CLASSIQUE.

QU’A CELA NE TIENNE, DUMBO, L’ÉLÉPHANT MALICIEUX DE 1941, A AUSSI DROIT A SA PART DE PEANUTS. DISONS LE FRANCHEMENT, IL N Y AURAIT PAS TIM BURTON DERRIÈRE, JAMAIS JE NE L’AURAIS VU. LES ANIMAUX DANS LES CIRQUES C’EST LOIN D’ÊTRE MA CAME. PAUVRES BÊTES !

JE N’AI PAS DE SOUVENIR DU DESSIN ANIMÉ ÉTANT ENFANT. MAIS L’APPEL DE BURTON, DANS UN REGISTRE QUI LUI VA COMME UNE TROMPE, JE NE POUVAIS PAS RÉSISTER. ET J’AI BIEN FAIT.

C’EST TOUT MIGNON, TOUT BEAU, UN PEU TRISTE AUSSI MAIS ON NE PEUT REINVENTER L’HISTOIRE. C’EST FIDÈLE A DU BURTON, OSCILLANT ENTRE LA POÉSIE DE « BIG FISH » ET LA CANDEUR DE «EDWARD AUX MAINS D’ARGENT». LA MAGNIFIQUE PARTITION DE DANNY ELFMAN Y EST POUR BEAUCOUP AUSSI.

IL N’A RIEN PERDU DE SA FANTAISIE ET SON ESTHÉTISME LÉGENDAIRE, C’EST MOINS GOTHIQUE, STYLE OU IL EXCELLE LE PLUS MAIS C’EST DE LOIN L’UNE DE SES MEILLEURES ADAPTATIONS (AVEC LES BATMAN) .

IL CONVIENDRA DE DIRE QUE CE N’EST PAS CE QU’IL FAIT DE MIEUX D’HABITUDE (ALICE, CHARLIE…). IL EST BEAUCOUP PLUS PERTINENT ET ENCHANTEUR DANS SA PROPRE CRÉATION. MAIS CLAIREMENT LA JE SUIS LA PREMIÈRE SURPRISE, J’EN AI PRIS PLEIN LES YEUX ET PLEIN LE COEUR.

C’EST REMPLI D’ÉMOTIONS, C’EST TOUT CHOUPINOU QUOI. DUMBO EST LA CRÉATURE LA PLUS ADORABLE CROISÉE AU CINÉMA CETTE ANNÉE. LES DÉCORS SONT MAGNIFIQUES, A LA FOIS FROIDS ET CHALEUREUX. ET C’EST UN VRAI PLAISIR DE RETROUVER LES ACTEURS RECYCLÉS DE BURTON, DANS CE CIRQUE MAGIQUE. EVA GREEN, DANNY DEVITO, MICHAEL KEATON ET POUR LA PREMIÈRE FOIS COLIN FARRELL FONT PARTIS DE LA TROUPE.

UN CONTE IMMERSIF AU COEUR DU CIRQUE HUMAIN, QUI A SA MANIÈRE DENONCE LA MALTRAITANCE ANIMALE. ET A L’HEURE OU L’ON SE BAT POUR CONDAMNER CETTE DOMESTICATION, DUMBO ET SES GRANDS YEUX PLEINS D’AMOUR, ET SES GRANDES N’OREILLES, PREND SON ENVOL, POUR LE MEILLEUR. ÉMERVEILLEMENT GARANTI, J’AI CLAIREMENT SURKIFFÉ ! JE VEUX LE MÊME…..EN PHOTO !

AVIS AUX AMATEURS

Avec Eva Green, Michael Keaton, Colin Farrell et Danny de Vito – Disney – 27 mars 2019 – 1h50