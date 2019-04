Noomi Rapace est un mystère. Ses choix artistiques sont dignes d’un Christophe Lambert ou un Steven Seagal. Femme à poigne, elle casse du vilain moustachu avec panache dans son dernier film!

Découverte dans la saga Millenium, Noomi Rapace n’est pas une actrice comme les autres. Spectaculaire et fascinante, la comédienne suédoise a évidemment surfé sur le succès des films noirs pour arriver à Hollywood et faire des choix de plus en plus étonnants.

Les films d’action, elle adore cela! Alors elle les accumule. Au début cela avait un peu de classe comme le Prometheus de Ridley Scott puis c’est parti un peu vers le grand n’importe quoi. Mais ce n’est pas grave: du moment qu’elle donne et prend des coups, la comédienne s’éclate!

Elle est donc très à l’aise dans Close, production Netflix, où elle joue la garde du corps d’une peste milliardaire. Au début, elles ne peuvent pas se blairer. Après des tirs et des bastons, elles s’adorent!

Cette thérapie musclée se passe au Maroc. Jolis paysages et vilains poilus sont au programme. Noomi, elle, se prend pour un Expendable de Sylvester Stallone. Elle y aurait tout à fait sa place. Elle se bat comme un lion et n’a pas peur des puissants ou des terroristes. Bref, elle pique le boulot de tous les gros bras d’Hollywood et ce n’est pas si mal.

Ce style MeToo ne sauve pas l’ensemble du nanar d’action. Ca défouraille un peu dans le vide. L’égo de l’actrice lui gonfle au film des rebondissements. Mais il y a toujours quelque chose de fascinant à voir une carrière de saborder!

En attendant son prochain film!!

Avec Noomi Rapace, Sophie Nelisse, Indira Varma et Eoin Macken – 2019 – Netflix.